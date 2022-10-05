ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)

أحرزت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وخيول «الأريام» ثنائية ذهبية لكل منهما في ختام فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على مدى يومين بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، وشهدت منافسات مثيرة في جميع اشواطها.

وحصدت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي الألقاب الذهبية لبطولتي المهرات والأفراس، بالإضافة إلى كأس الشيخ زايد بن سلطان، وحصلت خيول «الأريام» على لقبي الأمهار عمر 2-3 سنوات وأمهار السنة، فيما حققت خيول مربط عجمان وخيول سعيد الراشدي ذهبية لكل منهما.

واستهلت «إي اس شارقة» ثنائية خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي عندما حلقت بذهبية المهرات، تلتها في المركز الثاني واللقب الفضي «ع ج موراي» لمربط عجمان، بينما أحرزت «ع ج تيجان» من نفس المربط اللقب البرونزي.

وانتزع «الأريام برجس» لمربط الأريام، اللقب الذهبي للأمهار، تاركاً الوصافة واللقب الفضي للمهر «الأريام عشق» للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، فيما نال البرونز «إي اس وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وأكملت «ع ج أفكار» الثنائية لخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما توجت باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني «ع ج مساري» لمربط عجمان، فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية الى «الأريام سمحة» لاسطبلات الأريام.

وأهدت «ع ج رسيل» مربط عجمان، اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «أميرة الهواجر» لمربط الهواجر، وحصدت المركز الثالث واللقب البرونزي «الأريام سحايب» لاسطبلات الأريام. وأكمل «الأريام شديد» الثنائية الذهبية لاسطبلات الأريام، عندما اعتلى صدارة بطولة الأمهار عمر سنة، وحصل على الوصافة «جلمود الهواجر» لمربط الهواجر، فيما حل ثالثاً ونال البرونز «عجيد البداير» لعبد الرحمن محمد بطي العبدولي.

وتوشح «دي شداد» لسعيد عبيد الراشدي، بذهب الفحول بعد أن أحرز المركز الأول لهذه الفئة، وحل في المركز الثاني ونال الفضية «عدوان الزبير» لمربط مهذب، فيما نال اللقب البرونزي «ع ج سابي» لعبدالله سعيد دلهم الهاجري.

من ناحية اخرى تنطلق ظهر اليوم فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات «المرابط الخاصة» بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي بمشاركة 437 من الخيول العربية تعود لنحو 206 ملاك.