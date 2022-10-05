الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية

ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية
5 أكتوبر 2022 16:27

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«دولي سباقات الخيل العربية» يثمِّن دعم منصور بن زايد
برعاية منصور بن زايد.. موسم «جمال الخيل العربية» ينطلق غداً

أحرزت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي وخيول «الأريام» ثنائية ذهبية لكل منهما في ختام فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على مدى يومين بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، وشهدت منافسات مثيرة في جميع اشواطها.
وحصدت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي الألقاب الذهبية لبطولتي المهرات والأفراس، بالإضافة إلى كأس الشيخ زايد بن سلطان، وحصلت خيول «الأريام» على لقبي الأمهار عمر 2-3 سنوات وأمهار السنة، فيما حققت خيول مربط عجمان وخيول سعيد الراشدي ذهبية لكل منهما.
واستهلت «إي اس شارقة» ثنائية خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي عندما حلقت بذهبية المهرات، تلتها في المركز الثاني واللقب الفضي «ع ج موراي» لمربط عجمان، بينما أحرزت «ع ج تيجان» من نفس المربط اللقب البرونزي.
وانتزع «الأريام برجس» لمربط الأريام، اللقب الذهبي للأمهار، تاركاً الوصافة واللقب الفضي للمهر «الأريام عشق» للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، فيما نال البرونز «إي اس وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.
وأكملت «ع ج أفكار» الثنائية لخيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، عندما توجت باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني «ع ج مساري» لمربط عجمان، فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية الى «الأريام سمحة» لاسطبلات الأريام.
وأهدت «ع ج رسيل» مربط عجمان، اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «أميرة الهواجر» لمربط الهواجر، وحصدت المركز الثالث واللقب البرونزي «الأريام سحايب» لاسطبلات الأريام. وأكمل «الأريام شديد» الثنائية الذهبية لاسطبلات الأريام، عندما اعتلى صدارة بطولة الأمهار عمر سنة، وحصل على الوصافة «جلمود الهواجر» لمربط الهواجر، فيما حل ثالثاً ونال البرونز «عجيد البداير» لعبد الرحمن محمد بطي العبدولي.
وتوشح «دي شداد» لسعيد عبيد الراشدي، بذهب الفحول بعد أن أحرز المركز الأول لهذه الفئة، وحل في المركز الثاني ونال الفضية «عدوان الزبير» لمربط مهذب، فيما نال اللقب البرونزي «ع ج سابي» لعبدالله سعيد دلهم الهاجري.
من ناحية اخرى تنطلق ظهر اليوم فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات «المرابط الخاصة» بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي بمشاركة 437 من الخيول العربية تعود لنحو 206 ملاك.

جمال الخيل العربية
بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول
منصور بن زايد
اسطبلات الأريام بطولة الإمارات لجمال الخيول العربية
عبدالله بن ماجد القاسمي
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©