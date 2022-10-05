مارادونا فخور بالانتصار الكبير!

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، سعادة بالغة إثر الفوز الكبير للفريق على مضيفه أياكس الهولندي 6/ 1 مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلاً إنه «حتى الراحل دييجو مارادونا سيكون فخوراً».

وتقدم أياكس بهدف مبكر سجله محمد قدوس في الدقيقة التاسعة، لكن نابولي رد بثلاثية خلال الشوط الأول، سجلها جياكومو راسبادوري وجيوفاني دي لورينزو، وبيوتر زيلينسكي.

وفي الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب أياكس، أضاف نابولي ثلاثة أهداف أخرى عن طريق جياكومو راسبادوري وخفيشا كفاراتسخيليا، وجيوفاني سيميوني، بينما شهد الشوط نفسه طرد دوشان تاديتش من صفوف أياكس في الدقيقة 73.

وتحدث سباليتي عن الراحل مارادونا بعدما سجل نابولي ستة أهداف في مباراة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بينما كانت الهزيمة هي الأكبر لأياكس في كل المسابقات من نوفمبر 1964.

وقال سباليتي: «عندما تدخل استاد كهذا، مع هذا الزئير من جانب مشجعي أياكس، لا يكون من السهل استعادة التوازن بعد التأخر بهدف».

وأضاف: «كان من الممكن أن يزعجنا هذا التأخر بهدف كثيراً، لكن الفريق أدى ما عليه، ولم يسمح لنفسه بالتأثر بذلك، وحقق انتصاراً كبيراً في المباراة.

وتابع: «وإلى جانب النتيجة، كانت مباراة جميلة لأن الأداء أظهر كفاءتنا، قدم اللاعبون عرضاً مهماً، وسيستفيدون منه. قدموا أداءً جيداً للغاية، وحتى مارادونا سيكون فخوراً».

وحقق نابولي أمس انتصاره الثالث على التوالي في دوري الأبطال، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويليه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي من دون رصيد.