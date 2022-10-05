منتخبنا يواجه السعودية والبرازيل وإسبانيا في «شاطئية القارات»

رضا سليم (دبي)

أوقعت قرعة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2022 على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات السعودية والبرازيل وإسبانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية إيران، الفائز بلقب البطولة 3 مرات، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وباراجواي.

وأجريت القرعة على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بمقره للإعلان عن تفاصيل النسخة الحادية عشر من الحدث، وحضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد بن هزام، أمين عام اتحاد الكرة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا»، وأجرى مراسم القرعة النجم العالمي باتريك كلويفرت والحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بطولة هذا العام تتميز بحضور منتخبات جديدة، كما تتميز أنها ستكون مسك الختام لفعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للألعاب الشاطئية الذي ضم أيضاً منافسات الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الرياضات الشاطئية ذات الجماهيرية الواسعة، نرحب بجميع المنتخبات المشاركة على أرض وطننا، ونتمنى لمنتخبنا الوطني تحقيق أفضل النتائج في البطولة، ونحن سعداء بمشاركة المنتخب السعودي الذي يشارك لأول مرة في البطولة».

وقال محمد بن هزام: «سعداء بالشراكة مع المجلس في تنظيم هذه البطولة الدولية الكبيرة والمهمة التي شهدت تطوراً كبيراً منذ انطلاقها، وشارك فيها أفضل المنتخبات في العالم، ما ساعد في تطوير مستوى منتخباتنا الوطنية، ونحن على ثقة بأن المنتخب سيقدم أداءً ممتازاً في البطولة هذا العام، وسيتمكن من تحقيق المفاجأة، ويواصل اتحاد الكرة جهوده لتنظيم عدد من البطولات لتنمية وتطوير هذه الرياضة المهمة، وزيادة شعبيتها وانتشارها بين فئات المجتمع كافة.

وقال جوان كوسكو: «مرت 11 سنة مليئة بالأحداث الكثيرة والعمل المستمر والذكريات الجميلة، هذه البطولة ولدت في المكان الصحيح في دبي، فالجميع يسعى لزيارتها والمشاركة في هذه البطولة التي تعد ثاني أقوى بطولة كرة قدم شاطئية بعد كأس العالم، لقد أصحبت دبي مركزاً لاستقطاب أبرز المنتخبات وجماهير كرة القدم الشاطئية، كما أنها أصبحت موطني الثاني، وأشعر هنا أني أحد أفراد العائلة في مجلس دبي الرياضي، ونتطلع لنرى حدثاً استثنائياً هذا العام، فهذه النسخة ستكون مميزة لأن الفرق المشاركة هي الأفضل في العالم، ويشارك فيها منتخبات جديدة».