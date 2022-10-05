وفقاً لمعايير التمرير .. «العميد» و«فخر أبوظبي» في مقدمة أندية العالم

سلطان آل علي (دبي)

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES قائمة الأندية من 60 «دوري» حول العالم على أساس «احتساب الدرجات العليا فقط» لتظهر جانب التمريرات ودقتها وغيرها من الأمور المتعلقة بمعايير اللعب. وهي هنا ليست على سبيل المقارنة والتشبيه بين الدوريات الكبرى والدوريات الأقل، ولكن على سبيل القياس ومعرفة المعدلات.وبالنظر في معدلات تمرير الأندية حول العالم في كل مباراة، جاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع الفيلسوف بيب جوارديولا على قمة أندية العالم، وذلك بمعدل يبلغ 754 تمريرة كل مباراة في الدوري! ويليه قطب البرتغال الكبير بنفيكا بمعدل 708 تمريرات، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ693 تمريرة كل مباراة. وتضم القائمة في المراكز الـ15 الأولى كلاً من ليفربول وبايرن ميونيخ وأياكس الهولندي، وصولاً إلى النصر الإماراتي في المركز 13 على العالم.

العميد.. على منصة الكبار بالتمرير

ونجح العميد الكبير تحت قيادة المدرب الألماني فينك، وأسلوبه المعتمد على تواجد لاعبين يملكون القدرات العالية على التمرير أن يأتي في مصاف الأندية الكبيرة على مستوى التمرير. فهو يمرر بمعدل 647 تمريرة كل مباراة في دوري أدنوك للمحترفين بنسبة نجاح بلغت86.7%. وتشكّل التمريرات إلى الأطراف النسبة الأكبر بواقع 55.6% أما التمريرات الأمامية فقد حضرت بنسبة 29.6% وإلى الخلف 14.8%. ويتفوق العميد على أندية عريقة مثل برشلونة 613 وريال مدريد 593. ويعد الجزيرة ثاني الأندية الإماراتية في المركز 30 على العالم والوصل ثالثاً في المركز 40 عالمياً.

الفخر.. رابع العالم في الدقة

ويمتلك الجزيرة تحت قيادة الهولندي كايزر رقماً خاصاً ومبهراً على مستوى دقة التمريرات، حيث يحتل المركز الرابع على مستوى العالم وذلك بدقة تمرير 89.2%. مع التأكيد على أنه جاد في المركز 30 بمعدل التمرير برصيد 602 تمريرة كل مباراة. ويأتي خلفه مباشرة في المركز الخامس برشلونة الإسباني بدقة 88.7%. في حين أن صدارة القائمة لفريق باريس سان جيرمان بدقة 91.3% ويليه مانشستر سيتي بدقة 90.8% ومن بعده ريال مدريد بـ90.0%. ويعد العين ثاني الأندية الإماراتية في المركز 11 عالمياً بدقة 88.1%.

الراقي.. أرقام متضاربة!

ودخل نادي البطائح ضمن أندية الأرقام المميزة في جانبين. فهو ثاني أقل الأندية على مستوى العالم بمعدل التمرير في كل مباراة، وذلك بـ259 تمريرة فقط. وفي الجانب المقابل هو أعلى الأندية في العالم في نسبة التمريرات الأمامية من الإجمالي وذلك بـ51.4%. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أسلوب الفريق الدفاعي، الذي يجعله متمركزاً في المناطق الخلفية مما يحتم عليه اللعب إلى الأمام. ويتصدر فريق الباطن السعودي قائمة أقل الأندية تمريراً في العالم بمعدل 199 تمريرة فقط كل مباراة. كما أنه يأتي ثانياً بعد البطائح في نسبة التمريرات الأمامية بـ51.1%.

الزعيم الهلالي.. ممثل دوري روشن الأول

ولم تخلُ القائمة من تواجد الهلال السعودي، فيعد الزعيم الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في الأرقام الرئيسية. على مستوى معدل التمرير، يأتي الهلال في المركز 35 عالمياً بـ591 تمريرة كل مباراة. كما أنه في المركز 13 على مستوى العالم في دقة التمرير بـ88.1%. ويدخل نادي الشباب برقم خاص، حيث أنه يحتل المركز 16 على العالم في نسبة التمرير إلى الأطراف والتي بلغت 57.3%.