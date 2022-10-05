«الفيضان أغرق المحاربين» في ليلة «الأيدي المرفوعة»

عمرو عبيد (القاهرة)

غضب كبير عبّرت عنه صحيفة موندو ديبورتيفو الداعمة لفريق برشلونة بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهاجمت الصحيفة الكتالونية الحكام ومساعدي تقنية الفيديو بسبب ما وصفته بـ«تجاهل» احتساب ركلة جزاء صحيحة على «الأفاعي»، سيراً على نفس المقياس الذي اتخذه «الفار» وقت إلغاء هدف «البارسا»، وتهكمت موندو ديبورتيفو على أحداث المباراة بعنوان «لقاء الأيدي المرفوعة»، إشارة إلى التضارب في التعامل التحكيمي مع لمسات اليد على الفريقين وكذلك مطالبة الحكام برفع أيديهم عن نتائج المباريات بعد هذه الأخطاء الفادحة، حسب رأي الصحيفة، وصحيح أن نظيرتها الكتالونية، سبورت، تناولت الأمر من نفس الزاوية وكذلك نشر تصريحات تشافي الغاضبة من التحكيم، إلا أن عنوان غلافها كان أقل حدة بعدما أشارت إلى «الوضع المعقد» لبرشلونة في «الشامبيونزليج» الآن بعد تلك الهزيمة.

واختلفت الصورة تماماً على الجانب الآخر، حيث احتفت لاجازيتا بالانتصار الهام لـ«النيرآزوري» تحت عنوان «قلب إنتر عاد لينبض من جديد»، وقالت إن هدفاً واحداً كان يكفي للفوز بسبب المنظومة الدفاعية الحديدية للمدرب إنزاجي، بينما وصفت كورييري ديللو سبورت الفريق بالرائع، والمؤكد أن الصحف الإيطالية أبدت اهتماماً أكبر بما يقدمه نابولي في دوري الأبطال حتى الآن، خاصة بعد الفوز العريض «التاريخي» له على حساب أياكس الهولندي، إذ كان الاحتفال بـ«السماوي» هو الأبرز فوق أغلفتها، وكتبت لاجازيتا أن نابولي سجّل «سُداسية فريدة من نوعها»، أما كورييري فقالت إن «كتيبة سباليتي» خارقة بكل المقاييس، وفي هولندا عبّرت دي تيلجراف عن خيبة الأمل بعنوان مقتضب وصورة حزينة، حيث قالت إن «الفيضان» الإيطالي أغرق «المحاربين»!



وفي إنجلترا، تباينت ردود الفعل بعد فوز ليفربول السهل والمنطقي مقابل التعادل غير المبرر لتوتنهام، وكتبت ميرور عن «قُبلة الحياة» التي أهداها لاعبو «الريدز» لمدربهم كلوب بالانتصار على رينجرز الأسكتلندي، قائلة إن الفوز أسكت أصوات الانتقادات المرتفعة في الفترة الحالية، في حين تحدثت عن حالة الغضب العارم الذي بات ملازماً للإيطالي كونتي إزاء ما يقدمه لاعبو توتنهام مؤخراً، وكذلك الإحباط الشديد لاسيما بعد إهدار الفرص بغرابة ليكتفي «الديوك» بتعادل سلبي «مُخيّب» أمام آينتراخت فرانكفورت، أما تيلجراف فقد وجهت رسالة مباشرة إلى مدرب المنتخب الإنجليزي، ساوثجيت، بعنوانها «هل تشاهد هذا يا جاريث؟»، وكتبت أن الظهير الأيمن الطائر لـ«الريدز»، ترينت ألكسندر أرنولد، رد على الانتقادات الشخصية بركلة حرة وهدف رائع يجب أن يدفع مدرب «الأسود الثلاثة» لإعادة التفكير في أمره.

لو سوار البلجيكية تحدثت بفخر عن فريقها «المفاجأة»، كلوب بروج، الذي أسقط أتلتيكو مدريد بهدفين وواصل حلمه الأوروبي بصدارة المجموعة الثانية بـ«العلامة الكاملة»، وانتقدت أس الإسبانية وضع «الروخي بلانكوس» ووصفت ما حدث بـ«الكابوس في أرض الساحرات»، وقالت إن الموقف تعقّد بسبب فريق لا يملك هجوم أو دفاع!

وصب موقع صحيفة بيلد الألماني اهتمامه على «العرض الرائع» الذي قدمه ليروي ساني ليقود بايرن ميونيخ إلى انتصار كبير على فيكتوريا بلزن واستمراره في الصدارة، أما صحيفة ريكورد البرتغالية فقد كتبت أن بورتو عاد لحسابات البطولة القارية مرة أخرى بعد الانتصار الأول والفوز على ليفركوزن، لكنها هاجمت حارس سبورتينج لشبونة، أنطونيو أدان، الذي قالت عنه إنه «قتل الأسود» بأخطاء قاتلة أمام مارسيليا، ليحصد الفريق الفرنسي أول انتصاراته برباعية، ورغم استمراره في المركز الأخير، إلا أن الفارق بينه وبين توتنهام وآينتراخت نقطة واحدة فقط.