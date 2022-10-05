أرسنال يتحفز لنقل تألقه المحلي إلى «يوروبا ليج»

لندن (أ ف ب)

يسعى أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لنقل تألقه المحلي إلى الساحة القارية، عندما يواجه ضيفه بودو جليمت النرويجي الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لكرة القدم، فيما يتطلع مواطنه مانشستر يونايتد إلى نسيان سداسية الديربي أمام جاره سيتي، عندما يتوجه إلى العاصمة القبرصية لمواجهة أومونيا نيقوسيا.

ويحقق أرسنال بداية قوية في البريميرليج هذا الموسم بتربعه على الصدارة بفارق نقطة عن سيتي حامل اللقب، بعد سبعة انتصارات وهزيمة واحدة فقط.

ويدخل النادي اللندني إلى مباراته مع بودو جليمت منتشيًا من فوزه على جاره وغريمه في شمال لندن توتنهام 3-1 السبت الفائت، ليبقى وحيدًا في الصدارة.

وافتتح فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حملته القارية بفوزه على زيوريخ في سويسرا (2-1)، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي في منتصف سبتمبر الماضي، بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة في لندن ومسائل تنظيمية متعلقة بالحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية.

وقد حدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 20 أكتوبر لإقامة المباراة.

ويدرك أرسنال أن مواجهة بودو جليمت الذي يتصدر المجموعة (4 نقاط) لن تكون لقمة سائغة، بعد أن خطف الفريق النرويجي تعادلاً من أرض أيندهوفن في الجولة الأولى قبل أن يفوز على ضيفه زيوريخ.

ومن المتوقع أن يريح أرتيتا البعض من لاعبيه الأساسيين ويلعب بتشكيلة شبه رديفة، لاسيما وأنه تنتظره قمة على أرضه ضد ليفربول المهزوز محليًا الأحد ضمن منافسات الدوري.

من جهته، يدخل مانشستر يونايتد المباراة في قبرص بمعنويات منخفضة بعد خسارته الأحد 6-3 في ملعب الاتحاد أمام جاره سيتي بثلاثية كل من النرويجي الشاب إيرلينج هالاند وفيل فودن.

بعد بداية كارثية محلية للموسم إثر هزيمتين تواليًا، تمكن الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاج من الانتفاضة وتحقيق أربعة انتصارات متتالية، بينها على كل من ليفربول وأرسنال، قبل أن ينتكسوا بالهزيمة المذلة أمام سيتي.

ويأمل سادس ترتيب الدوري الممتاز في استعادة المعنويات أمام فريق متواضع ومواصلة صحوته القارية، بعد أن سقط على أرضه افتتاحًا ضد ريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يفوز على شيريف تيراسبول في مولدافيا في الجولة الثانية.

وتتواصل معاناة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن جلس على مقاعد البدلاء مجددًا في مباراة كبيرة في الدوري هذا الموسم، على غرار ما حصل في الفوز على أرسنال وليفربول، وقد برّر تن هاج عدم الاستعانة به في الشوط الثاني بعد أن تأخر يونايتد 4-صفر قبل الاستراحة، بأن ذلك حصل "احترامًا لمسيرته الكبرى".

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو أساسيًا أسوة بأول مباراتين في المسابقة القارية، علمًا أنه سجل هدفه الوحيد هذا الموسم من ركلة جزاء خلال الفوز على شريف في الجولة السابقة. ومن المحتمل أيضًا أن يشارك الفرنسي أنتوني مارسيال أساسيًا بعد عودته إثر غياب منذ بداية الموسم، بسبب الإصابة ودخل بديلاً ضد سيتي مسجلاً آخر هدفين.

ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط أمام كل من شيريف ويونايتد (3)، فيما يتذيل أومونيا من دون رصيد، علمًا أن الفريق الإسباني يحل في مولدافيا الخميس.

وتبرز مواجهة روما مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويدرك فريق العاصمة الإيطالية أهمية الفوز أمام المتصدر.

حقق الفريق الأندلسي الانتصار في أول مباراتين أمام كل من ايتش جاي كاي هلسنكي ولودوجوريتس، فيما سقط روما أمام الفريق البلغاري افتتاحًا قبل أن يفوز على ضيفه الفنلندي في الثانية.

ويقدم بيتيس بداية قوية للموسم، إذ يحتل المركز الرابع في "لا ليجا" على بعد أربع نقاط عن كل من ريال مدريد وبرشلونة المتصدرين ونقطة عن أتلتيك بلباو الثالث.

أما روما ورغم أنه يحتل المركز السادس في "سيري أ"، فهو يبتعد فقط بفارق أربع نقاط عن المتصدرين نابولي وأتالانتا ويدخل مباراته منتشيًا من فوزه الغالي على إنتر في عقر دار الأخير في ميلانو 2-1 نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي لاتسيو رابع الدوري الإيطالي مع شتورم جراتس في النمسا ضمن المجموعة السادسة، ويستقبل موناكو الفرنسي في الإمارة طرابزون سبور التركي في الثامنة، ويحل دينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي في الثانية.