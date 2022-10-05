«الدار العقارية» شريك لرابطة كرة السلة الأميركية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إبرام شراكة مع الدار العقارية، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة الأصول العقارية في دولة الإمارات، لرعاية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2022. وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل بدء موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب البطولة لعام 2021، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يوم غد والسبت المقبل.

وتأتي هذه الشراكة متعددة السنوات في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دور الرياضة في بناء مجتمعات صحية، ودعم تطور رياضة كرة السلة في أبوظبي وجميع أنحاء الدولة.

وستشارك الدار في رعاية أنشطة متعددة ضمن فعاليات الدوري، وفي منطقة المشجعين، الفعالية المخصصة لعشاق اللعبة في منارة السعديات بأبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الدار للمشجعين فرصة لقاء نجوم كرة السلة الأميركية والمشاركة في الدوري من خلال برامج تطوعية. كما سيكون للدار حضور مميّز في صالة الاتحاد أرينا من خلال فعاليات ضوئية وعروض مبتكرة لعلامتها التجارية في الملعب ومدرجات التشجيع، وعلى الأقمصة الرياضية.

كما ستشارك الدار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في ورش اللياقة البدنية التي يقيمها «NBAFit»، فضلاً عن استخدامها علامته التجارية في مجتمعاتها السكنية ومدارسها التابعة للدار للتعليم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «تأتي شراكة الدار مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي في إطار التزامنا المتواصل بتوفير تجارب استثنائية وعالمية المستوى لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها. وإننا متحمسون للغاية لما ستحمله هذه الشراكة للدار ولعشاق كرة السلة في الدولة، ونتطلع قدماً لأداء دور فاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعيش والزيارة والاستمتاع بتجارب عالمية».

ومن جانبه، قال رالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط: «يسعدنا انضمام شركة الدار إلى عائلة الرابطة في أول مبارياتنا التاريخية بأبوظبي هذا الأسبوع، إذ ستسهم هذه الشراكة في تنوّع الأنشطة التي ستوفرها شركة الدار، فضلاً عن الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور والمجتمعات لمواصلة تطوير اللعبة والدوري في دولة الإمارات».

وتُقام مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022 بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة المحاور تمتد لسنوات عديدة، تم توقيعها بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي شهدت بداية العام الحالي إطلاق النسخة الأولى من دوري «جونيور إن بي إيه» أبوظبي للناشئين، الذي جمع 450 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 11 - 14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي.

ويشمل التعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، إقامة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق منصة استشارات اللياقة البدنية، وتنظيم دوري الألعاب الإلكترونية خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة.