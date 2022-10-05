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الرياضي

بوجاتشار يحقق فوزاً مذهلاً في سباق تري فالي للدراجات

بوجاتشار يحقق فوزاً مذهلاً في سباق تري فالي للدراجات
5 أكتوبر 2022 14:45

أبوظبي (الاتحاد)

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بوجاتشار «وصيف» جولة إميليا


فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات بالمركز الأول في سباق تري فالي فارزين في إيطاليا، عقب حصوله على المركز الثاني في جولة إميليا السبت الماضي، وذلك بفضل انطلاقته المثالية لتجاوز المجموعة المتقدمة التي تشكلت من 20 دراجاً، ليفوز بالسباق الذي هيمن فريق الإمارات على مجرياته.
وكان السباق قد شهد تقلص المجموعة المتقدمة إلى 25 دراجاً مع الوصول إلى مسافة التسلق في مونتيلُّو، بمن فيهم فينشينزو نيبالي (أستانا) الذي انطلق في سباق سرعة محاولاً انتزاع الفوز، إلا أن بوجاتشار تمكن من تجاوزه ليسجل فوزه الخامس عشر هذا الموسم (والخامس والأربعين لفريق الإمارات)، يليه سيرجيو هيجويتا (بورا-هانزجروي) في المركز الثاني، ثم أليخاندرو فيلفاردي (موفيستار) الذي حلَّ ثالثاً.
وتعليقاً على فوزه قال تادي بوجاتشار: «أنا سعيد جداً بتحقيق هذا الفوز! كان السباق سريعاً جداً، وقد بذل الفريق فيه جهوداً كبيرة حتى خط النهاية، وأخص بالذكر زميلي دييجو أوليسي الذي كان أداؤه استثنائياً. كان خوض سباق السرعة الخيار الأمثل بالنسبة إليَّ في الأجزاء النهائية من السباق، وقد سار كل شيء بشكل مثالي. أنا سعيد بمستوى أداء فريقنا، ولاسيما قبل مشاركتنا في سباق إل لومبارديا الذي سيكون أكثر صعوبة في هذا العام، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج».

تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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