مهرجان براعم المصارعة يرفع شعار «الكل فائز»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو السبت بمدرسة الأنصار العالمية في الشارقة، مهرجان البراعم للمصارعة للمواطنين والمقيمين تحت شعار «الكل فائز»، وقد تحددت الخامسة من مساء الغد موعداً للميزان الرسمي للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، على أن تجرى قرعة البطولة في السادسة من مساء الجمعة، وتبدأ المنافسات في العاشرة صباح السبت، واشترطت اللجنة الفنية للمصارعة ضرورة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية وجواز السفر، ولا يسمح بالمشاركة بعد إغلاق باب التسجيل.

وسمحت اللائحة بمشاركة 5 لاعبين في الوزن الواحد لكل نادٍ، والمشاركة مفتوحة للجنسيات كافة بالدولة، فيما تحددت الأعمار تحت 12 سنة من مواليد 2010- 2011 - 2012. وأتمت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط المصارعة المحلي بالاتحاد الترتيبات كافة وفقاً للجدول الزمني للبطولة الأولى لتلك الفئة بهدف اكتشاف المواهب واتساع قاعدة المشاركة، بعدما سمحت بمشاركة جميع الجنسيات.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، جميع الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد للمصارعة من خلال فئة البراعم التي تمثل مستقبل اللعبة، متمنياً أن يحقق المهرجان الأهداف التي نظم من أجلها بتقديم مواهب جديدة واعدة والتي تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية للمصارعة. ووجّه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولأسرة مدرسة الأنصار العالمية وإدارة الصالة الرياضية على حسن التعاون المستمر.