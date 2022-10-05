«دولي الجودو» يطمئن على جاهزية الإمارات للجراند سلام



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد في عاصمة أوزبكستان طشقند، بطولة العالم لكبار الجودو بمشاركة 84 دولة، من بينها 8 دول عربية ممثله في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، المغرب، تونس، لبنان، والجزائر، وتفتتح المنافسات بمباريات الوزن الخفيف للرجال والسيدات.

ويشارك «جودو الإمارات» ببعثة تتكون من 6 أفراد برئاسة ناصر التميمي، أمين السر العام، أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، والمدرب فيكتور، وأربعة لاعبين حسب تصنيفهم وهم طلال شفيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كجم، وجرجوري عمران في تحت 90 كجم، وظافر آرام في تحت 90 كجم، ومحمدوف عمر فوق 100 كجم، والذين تأتي مشاركتهم ضمن استعدادات منتخبنا لبطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.

من جانب آخر، اطمأنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو في اجتماعها، أمس الأول، في العاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة ماريوس فايز، وحضور ناصر التميمي، أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، على جاهزية العاصمة أبوظبي لبطولة الجراند سلام الكبرى التي تنطلق بعد أسبوعين في صالة الجو جيتسو آرينا بمدينة زايد الرياضية.

ونقل التميمي تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وترحيبه بأسرة الاتحاد الدولي للجودو في إمارات الأمن والسلام والمحبة خلال فعاليات البطولة المقبلة. وناقش المكتب التنفيذي حاضر ومستقبل الجودو على المستوى العالمي بهدف تعزيز قيم الجودو مثل الصداقة والوحدة والسلام، وتوفير فرص اللعب لكل الراغبين دون قيد أو استثناء بهدف تحقيق أحلامهم.

وقدم أمين صندوق الاتحاد الدولي تقريره حول الوضع المالي الذي يسير في المسار الصحيح على الرغم من الصعوبات التي واجهها العالم على مدى السنوات الماضية، بجانب التقارير الأخرى.