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كأس الوثبة ستاليونز تعود إلى مضمار جلين البلجيكي

كأس الوثبة ستاليونز تعود إلى مضمار جلين البلجيكي
5 أكتوبر 2022 13:45

أبوظبي (الاتحاد)
تعود فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، إلى مضمار والومي مونز جلين البلجيكي عصر اليوم تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5000 يورو، عدداً كبيراً من الخيول قوامها 13 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «نيل أدامز» لاوروس ايشباخر، وبإشراف فرانشيسكا إيشباخر، وقيادة كريست دينهنز، و«لاس كي» للمالك والمدرب سيد جيداري وبقيادة ستيفان برو.
وينافس على اللقب «الأول» لماركو جيانجوري، وقيادة جاري سانشيز، و«هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وقيادة ليز ديترين، وكلاهما بإشراف اليزابيث بيرنارد، و«تيكس دا» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كو كوليمانس، و«دانزيش» لذا وام جيرني، وإشراف جيلي جيرني، وقيادة روبي هيدينس، و«سيدا دو سوليل» لـ«اس بي ام» لسباقات الخيول، بإشراف مولد بوستيما، وقيادة ناديا إبراهيم.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية، الشريك الرئيسي، و«اتصالات»، الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف، الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات، الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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