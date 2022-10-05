التركي تورجاي يقود طموحات الـ «كاتا»

علي معالي(دبي)

أعلن اتحاد الكاراتيه عن تعاقده مع التركي تورجاي باسيل مدرباً لمنتخب الـ «كاتا»، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في نادي ضباط الشرطة في دبي، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، ود. عبدالله البادي الأمين العام المساعد، والمدرب تورجاي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

وعبر حميد شامس عن تفاؤله بهذه الخطوة والتعاقد مع هذا المدرب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة صنعت العديد من النجوم والأبطال السابقين.

وقال: «التطور الكبير على منافسات «الكاتا» كان وراء اتجاه اتحاد اللعبة للتعاقد مع المدرب تورجاي، صاحب الخبرات الكبيرة في تدريب المنتخبات الوطنية في بلاده، وقيادتها لتحقيق إنجازات لافتة في المحافل الدولية والعالمية، وهو ينتمي إلى مدرسة «الشوتوكان»، ونجح على مدار السنوات الـ 10 الماضية في قيادة لاعبي «الكاتا» الأتراك علي المستويين الفردي أو الفرق، لاعتلاء منصات التتويج في بطولات العالم، بجانب احتلالهم مؤخراً المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأضاف:«كل هذه العوامل جعلتنا نتجه للتعاقد معه، خصوصاً وأنه دخل فترة اختبار معنا منذ مايو الماضي، تولى خلالها تدريب المنتخب الوطني لـ «الكاتا» لاستحقاق المشاركة في البطولة العربية في مصر التي أقيمت في يوليو الماضي، ونجح خلالها لاعب المنتخب مروان المازمي في انتزاع الميدالية الفضية».

يأتي هذا فيما يدشن المدرب الجديد الظهور الرسمي الأول له مع منتخبات الدولة في استحقاق بطولة العالم للشباب التي ستقام في تركيا خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، والتي يعقبها في نوفمبر المقبل مشاركة المنتخب ببطولة جاكرتا في إندونيسيا ضمن سلسلة «كاراتيه» العالمية، وبعدها المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال الفترة من 23 إلى 27 من الشهر ذاته.







