أحميد الولي يرفع راية «المرابطين» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

واصل أحميد الشيخ الولي، المهاجم الشاب لفريق نادي الرمس، مشوار التألق في موسمه الأول بـ «دوري الدرجة الأولى»، حينما قاد فريقه لإلحاق الخسارة الأولى بمنافسه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الرابعة، وسجل الولي هدفي فريقه في الدقيقتين 45 و85.

ومثلت «الثنائية» في شباك الجزيرة الحمراء، الثانية على التوالي في رصيد المهاجم الشاب «20 عاماً»، بعد الأولى في مباراة الجولة الثالثة أمام بينونة التي انتهت بفوز فريقه 4-2، وكان الولي الذي صام عن التسجيل في مباراته الأولى أمام الفجيرة 2-2 في افتتاح «دوري الهواة»، دشن سجله التهديفي أمام دبا الحصن في الجولة الثانية 2-3.

واحتل الولي بفضل أهدافه الخمسة وصافة ترتيب هدافي دوري الأولى، بالتساوي مع العُماني فارس الجابري مهاجم العربي والذي يتصدر فريقه الدوري برصيد 10 نقاط، في الوقت الذي تصدر فيه محمد المربوعي العُماني المقيم في تشكيلة دبا الحصن الهدافين برصيد 6 أهداف.

وأسهمت الأهداف الخمسة للمهاجم أحمد الولي والتي عادلت 50% من أهداف الرمس في الدوري خلال أربع مباريات، في صعود فريقه إلى المركز الخامس في الترتيب العام بنهاية الجولة الرابعة برصيد 7 نقاط، حصيلة الفوز في مباراتين أمام بينونة 4-2، والجزيرة الحمراء 2-1، مقابل التعادل في مباراة مع الفجيرة 2-2، والخسارة في واحدة أمام الرمس 2-3.

ويمثل الولي أحد أبرز الوجوه الشابة في قائمة اللاعبين الأجانب لدوري الأولى في الموسم الحالي، بعد التعديلات على لوائح المسابقة وقرار الاتحاد بزيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً»، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب ‪.

وغاب الولي الذي جرى استدعاؤه مؤخراً لقائمة منتخب موريتانيا الأولمبي ضمن «تصفيات كأس الأمم الأفريقية» تحت 23 عاماً، عن تشكيلة «المرابطين» في اللحظات الأخيرة، وكشف المهاجم الشاب في تصريحات لـ «الاتحاد» عن أن «الإصابة الطفيفة التي حرمته من إكمال مباراة دبا الحصن في الجولة الثانية، بجانب طول رحلة السفر من دبي إلى موريتانيا عبر المغرب والتي تستغرق نحو 18 ساعة، صعبت من فرصة التحاقه بالمنتخب».

وأضاف «وجدت تفهماً كبيراً من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، لأعود وأركز بصورة أكبر مع فريقي الحالي أملاً في الحصول على فرص أخرى»، وخسر منتخب «المرابطين الأولمبي» أمام نظيره منتخب توجو 0-2 في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليودع التصفيات بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-2، بعد فوزه ذهاباً 1-0 في نواكشوط.

وعبر المهاجم الشاب لنادي الرمس، عن سعادته بالبداية الجيدة لمشواره الاحترافي الأول في ملاعب الإمارات، وقال: «فضلت الانتقال للرمس وملاعب الإمارات على الكثير من العروض الأخرى لأندية في الدوري الجزائري والتونسي والعراقي، واعتقد أن القرار كان موفقاً للغاية عطفاً على قوة المنافسة في الدوري الذي يحظى باهتمام كبير، وظروف الإقامة المميزة، بجانب دعم إدارة وجماهير نادي الرمس».

ولفت الولي إلى استفادته من التجارب الاحترافية لشقيقه الأكبر ولاعب منتخب موريتانيا الأول ياسين الولي الذي سبق له اللعب في الدوري العُماني مع نادي ظفار، وخليج سرت الليبي، واتحاد تطاوين التونسي، قبل تعرضه للإصابة، ليعود بها إلى صفوف نواذيبو النادي الأشهر في الدوري الموريتاني بعد إمضائه عقداً لموسمين في أغسطس الماضي.