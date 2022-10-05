دبي تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي 2024



دبي (الاتحاد)

فازت دبي بحق استضافة فعاليات النسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي على هامش انعقاد النسخة الـ37 للمؤتمر الذي عقد في المكسيك خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر سبتمبر الماضي، وشاركت فيه لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية.

وسعت لجنة الطب الرياضي، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، طوال الأشهر الماضية، لإعداد ملف متكامل يغطي جميع الجوانب المستهدفة من إدارة المؤتمر الدولي البارز، لضمان ترجيح كفة دولة الإمارات واختيار دبي لتنظيم النسخة المقبلة عام 2024.

ومثّل الإمارات في المؤتمر الذي شهد حضور أكثر من 1000 مشارك و117 لجنة طب رياضي من جميع أنحاء العالم، الدكتور عبدالله الرحومي، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، حيث شارك نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي، سواءً من جراحي العظام أو المعالجين الطبيعيين أو أخصائيي التغذية أو أخصائيي العلاج الوظيفي والطب النفسي، إذ تم استعراض طلب استضافة دبي الذي تم تقديمه لإدارة اللجنة المنظمة للمؤتمر بداية العام الجاري بعد العديد من النقاشات واللقاءات الدورية للجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية برئاسة الدكتور هاشل الطنيجي.

وشهدت النسخة الـ 38 من الحدث الرياضي الطبي العالمي تنافساً بين كل من دولة الإمارات وكرواتيا وتشيلي للفوز بحق استضافة المؤتمر. وتسلم الدكتور عبدالله الرحومي علم المؤتمر من فيليبو جوميز رئيس لجنة الطب الرياضي بالمكسيك عقب إعلان فوز دبي بتنظيمه وتوقيع اتفاقية الاستضافة.

وثمّن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أهمية هذه الخطوة التي تأتي مؤكدة مكانة الإمارات كأفضل الخيارات لدى أصحاب القرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مختلف مجالات العمل الرياضي من أجل استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالجانب الرياضي، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة بناء الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات الدولية، بما يحقق الفائدة المرجوة لرياضة الإمارات، ويسهم في تعزيز سبل التعاون ونقل المعارف من المختصين في العلوم الرياضية المختلفة، خاصة أن المؤتمر يناقش واحداً من أهم الموضوعات المرتبطة بصحة وسلامة الرياضيين، مع الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة، وأحدث المعايير والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن.

من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إن فوز دبي باستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي خلال العام 2024 يأتي ثمرة للتعاون البناء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لاسيما مع لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، حيث تم تقديم عرض استضافة متكامل وجذاب للفوز بهذا المؤتمر الدولي، وذلك بناء على ما تتمتع به دبي من إمكانات هائلة، وبنية تحتية متطورة، وقدرة تنظيمية، إلى جانب سجلها الحافل باستضافة فعاليات وأحداث عالمية كبرى، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

كما أكد الدكتور هاشل الطنيجي أن لجنة الطب الرياضي قد عملت على إنجاح ملف استضافة الإمارات للنسخة الـ38 من المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز دراسة وتطوير الطب الرياضي في جميع أنحاء العالم، وحماية الصحة البدنية والعقلية، وضمان رفاهية جميع الذين يمارسون الرياضة، بالإضافة إلى مساعدة الرياضيين على تحقيق الأداء الأمثل، وتعظيم إمكاناتهم الصحية، فضلاً عن ضمان الوصول إلى رعاية صحية وتدريب عالي الجودة.