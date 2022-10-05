روبليف يعود إلى أبوظبي للدفاع عن لقبه في «عالمية مبادلة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة أندريه روبليف إلى أبوظبي ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه، لينضم إلى قائمة النجوم الستة المشاركين من فئة الرجال، والتي تضم أيضاً كُلّاً من كارلوس ألكاراز وكاسبر رود، وثلاثة أسماء بارزة ستكشف عنها الجهة المنظمة قريباً.

وحصد صاحب الـ 24 ربيعاً الذي حقق التصنيف الخامس عالمياً كأعلى إنجاز في مسيرته الاحترافية لغاية الآن، أول ألقابه في بطولة مبادلة العالمية للتنس بعد فوزه على أندي موراي بثلاث مجموعات متتالية في أبوظبي ديسمبر الماضي.

ويملك روبليف في سجله لغاية الآن 11 لقباً فردياً وثلاثة ألقاب زوجية ضمن منافسات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، كما فاز بذهبية المنافسات الزوجية المختلطة في أولمبياد طوكيو 2020 إلى جانب مواطنته أناستاسيا بافليوتشينكوفا، ووصل إلى مرحلة ربع النهائي في البطولات الكبرى في خمس مناسبات، بما فيها دورة هذا العام من بطولتي فرنسا وأميركا المفتوحتين.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «كانت دورة العام الماضي رائعة لأسباب عدة، منها عودة البطولة بعد فترة الانقطاع والمنافسات القوية بين اللاعبين. وكان فوز أندريه باللقب مستحقاً، ونحن مسرورون للغاية لعودته إلى أبوظبي مجدداً إلى جانب الجيل المقبل من النجوم، مثل كارلوس وكاسبر وأُنس وإيما. وتعِدُ الدورة الرابعة عشرة من البطولة الجمهور بثلاثة أيام مليئة بالتشويق ضمن الملعب وخارجه».

وتقام الدورة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، فعالية التنس الرائدة في المنطقة، هذا العام بين 16 و18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة ستة من أبرز نجوم رياضة التنس، حيث يشهد يوم الافتتاح مواجهة حماسية بين اللاعبتين المشاركتين في فئة السيدات. كما تتضمن الفعالية مزيجاً فريداً من الأجواء الاحتفالية والأنشطة التفاعلية مع فرصة مميزة للقاء اللاعبين المشاركين.