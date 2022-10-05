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الشارقة والجزيرة الفوز الأول في كأس اليد

الشارقة والجزيرة الفوز الأول في كأس اليد
5 أكتوبر 2022 10:45


رضا سليم (دبي)

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دشن الشارقة والجزيرة مشوارهما في موسم الأقوياء لكرة اليد بالفوز الأول في كأس الإمارات، حيث غاب الفريقان عن ضربة البداية بسبب مشاركة الملك الشرقاوي في بطولة الأندية العربية التي أقيمت مؤخراً في تونس، وحقق فيها الشارقة المركز الخامس، وتأجلت مباريات الشارقة والجزيرة للمرحلة الأخيرة من الدور الأول بعدما أعار الأخير لاعبيه أحمد حسن وعبدالحميد الجنيبي للعب في البطولة مع الملك.
ونجح الفريق الشرقاوي في الفوز على مليحة 34-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي ضمن المجموعة الأولى للكأس والتي سبق للمك الشرقاوي حصد لقبها 4 مرات سابقاً، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول (17-10) بينما تمكن مليحة من تضييق الفارق في الشوط الثاني (17- 15) لصالح الشارقة أيضاً.
ويلتقي الشارقة مع الوصل غداً الجمعة ثم يختتم مبارياته بمواجهة شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل لحسم الترتيب النهائي للبطولة، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي 23 أكتوبر الجاري، ويقام النهائي 11 نوفمبر المقبل.
في المقابل، نجح فريق الجزيرة في الفوز على فريق النصر بنتيجة 36-29 في المباراة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي ضمن المجموعة الثانية، وانتهى شوطها الأول بنتيجة 17-14 للعميد، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني، ويلتقي الجزيرة مع دبا الحصن يوم الجمعة، ثم المواجهة الأخيرة أمام العين في ديربي الأشقاء.

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