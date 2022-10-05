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الرياضي

تشافي: «يتعين على الحكام تفسير قراراتهم»

تشافي: «يتعين على الحكام تفسير قراراتهم»
5 أكتوبر 2022 10:27

 

ميلانو (أ ف ب)
اعتبر مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، أنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر الإيطالي (0-1) في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وحرم حكم الفيديو المساعد هدفاً لبرشلونة سجله بيدري بسبب لمسة يد على أنسو فاتي (68)، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح «نيراتزوري» حارماً النادي الكاتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (90+1).
وقال تشافي بعد المباراة «أعقد أن الحكم يجب أن يشرح قراراته. يجب أن يأتي إلى هنا ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله»، تابع «يجب أن يتحدث. سيكون مهماً أن يشرح قراراته مثلنا نحن. هذا أساسي».
ويحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته في الدور الأول برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الألماني بتسع نقاط ويحتل إنتر المركز الثاني (6).
وتابع تشافي «أنا غاضب.. كنت أرغب في التحدث معه لفهم قراراته. لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم»، أما مدرب إنتر سيموني إينزاجي فقال إنه لم يشاهد سوى لمسة يد فاتي، محاولاً التركيز على إعادة إنتر إلى السكة الصحيحة بعد بداية موسم مخيبة.
قال إينزاجي «كنا مركزين. الفوز على فريق بهذه النوعية يمنحنا الثقة. كنا حقاً بحاجة إلى ذلك، أشعر بالراحة لأن السبت (خلال الخسارة ضد روما 1-2) شاهدت أموراً جيدة من الفريق، لكن مع أخطاء لم تكن لتكلفنا في مباريات أخرى». 

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