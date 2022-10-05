12 لاعباً يحملون طموحات الإمارات في «عربية الجولف»



تونس (وام)



تستعد منتخبات الإمارات للجولف لبدء مشاركتها في البطولة العربية التي تنطلق فعالياتها يوم غد، وينظمها الاتحاد العربي للعبة تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التونسية.

ويحتضن نادي «جولف سيتروس» فعاليات البطولة على ملعبي الزيتون والغابة بمدينة الحمامات التونسية حتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 دولة عربية هي: الإمارات والأردن والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان ومصر والصومال وليبيا وتونس البلد المضيف.

وتتضمن البطولة أكثر من فئة، وتشهد النسخة الـ 21 للشباب تحت 18 سنة وللناشئين تحت 15 سنة، والنسخة الثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، والـ12 للسيدات، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة.

وتنطلق المنافسات الرسمية صباح الغد على مستوى جميع المنتخبات المشاركة للبنين والسيدات. وعلى مدار 3 جولات، يسعى المشاركون من الجنسين للفوز بمنافسات الفردي والفرق.

ويتضمن حفل الافتتاح دخول حملة الأعلام والفرق المشاركة، ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة، التي يلقيها ماهر البوشماوي رئيس الجامعة التونسية للجولف، ثم كلمة الاتحاد العربي، ثم تقديم عروض لبعض الفنون الشعبية التونسية.

ويتضمن برنامج البطولة غداً، عقب التدريبات الصباحية، عقد الاجتماع الفني للجنة الحكام والمشرفين الإداريين والفنين لعرض كافة تفاصيل البطولة ونظامها واعتماد أسماء اللاعبين وإجراء مراسم القرعة لتوزيع اللاعبين على المجموعات، وتعقبه جلسة موسعة للجنة المنظمة مع وسائل الإعلام، ثم تبدأ مراسم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة.

وكانت جميع الوفود وصلت مدينة الحمامات، وكان وفد الإمارات أول الوفود وصولاً برئاسة خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات ومعه أكرم سكيك المدير العام للاتحاد وكل من المدربين سمير الولاني وابريل لورين و 12 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات الإمارات للشباب والناشئين والأشبال والفتيات والسيدات.

وخاضت منتخباتنا 3 حصص تدريبية للتأقلم على أرض الملعب ودخول أجواء البطولة، بطموح الظهور المشرف في هذا المحفل العربي. ورحب البوشماوي بالوفود المشاركة في تونس مؤكداً الاستعداد المبكر لهذا العرس العربي للجولف، كما وجه شكره للاتحاد العربي للجولف بقيادة ياسر الرميان رئيس الاتحاد.