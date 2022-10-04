برعاية خالد بن محمد بن زايد.. بطولة العالم للجو جيتسو تنطلق في أبوظبي 29 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق بطولة العالم للجو جيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجو جيتسو وتستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وستكون العاصمة أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة هي فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً).

ويؤكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن دعم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للرياضة والرياضيين يمثل ضمانة كبرى وحجر الزاوية لنجاح البرامج والبطولات، لا سيما في استضافة دولة الإمارات لكبريات الفعاليات الرياضية واستمرار ريادة الدولة عالمياً في رياضة الجو جيتسو.

ويقول: «تنتقل أبوظبي من نجاح إلى آخر، وتواصل تنظيم واستضافة بطولات تنال إعجاب العالم، وثقة لا محدودة من الاتحاد الدولي للعبة الذي أشاد بقدرتها الفائقة على استضافة بطولة العالم للعام الثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق».

وأضاف الهاشمي: «تعكس الرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على توفير البيئة المثالية التي تمّكن أبناء وبنات الدولة من التألق وتحقيق الإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية. وقد أثبت لاعبو المنتخب الوطني أنهم على قدر الآمال والتطلعات، وأنهم قادرون على صنع اللحظات المميزة التي تسعد جماهير الوطن حينما يحصلون على الفرصة والدعم المناسبين، وهو ما يتجلى واقعاً ملموساً من خلال الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة».

وأوضح الهاشمي أن جو جيتسو الإمارات في تطور مستمر بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والذي بفضله أصبحت أبوظبي مركزاً للقرار وموطناً عالمياً للرياضة وأكبر مطور لها في مختلف القارات.

وعلى صعيد تحضيرات المنتخب الوطني يقول فهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الجو جيتسو: إن المنتخب دخل في مرحلة إعدادية حاسمة مع بقاء أقّل من شهر على انطلاق منافسات البطولة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، حيث يتطلع اللاعبون إلى الحفاظ على لقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وخصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022، والذي تكلل بتحقيق 5 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني القوة والدوافع لمواصلة مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، ولعل الأرقام التي سجلها أبطالنا في عام 2022 وأبرزها آسيوية البحرين في مارس ودورة الألعاب العالمية في يوليو، خير شاهد على التطور الكبير الذي يشهده جو جيتسو الإمارات.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للجو جيتسو قد نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم، التي أقيمت نسختها الأخيرة في نوفمبر2021 بأبوظبي، وتربّع على عرش البطولة، محققاً 53 ميدالية ملونة موزعة بواقع 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية.