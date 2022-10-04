برنامج منتخبات اليد على طاولة «الهيئة»

رضا سليم (دبي)

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية لاتحاد اليد برئاسة فيصل الطواش اجتماعاً بمقر الاتحاد لمناقشة كافة الملفات المطروحة على طاولة اللجنة، في مقدمتها الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بالمنتخبات، وجاءت قرارات اللجنة باستمرار الأجهزة الإدارية، مع استمرار محمد راشد إدارياً لمنتخبات المراحل السنية وخميس السويدي إدارياً لمنتخب الرجال، والموافقة على تشكيل منتخبات للمراحل السنية الصغار والأشبال وعمل زيارات للأندية للاتفاق على خطة اكتشاف المواهب وتطويرها، واعتمدت اللجنة خطة إعداد المنتخبات الوطنية لعرضها على الهيئة العامة للرياضة لاعتماد ميزانياتها.

وأكد فيصل الطواش عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد - رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين أن العمل مستمر في لجنتي المنتخبات والمدربين من أجل وضع النقاط فوق الحروف لكل الملفات الخاصة باللعبة، والمرحلة المقبلة ستشهد إقامة العديد من الدورات للمدربين للحصول على الرخصة الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة، حيث تنطلق أولى الدورات في دبي يوم 2 من نوفمبر المقبل، حضورياً حيث يحاضر فيها مدربون معتمدون دولياً.

وأضاف: يشارك في الدورة ما يقارب من 90 مدرباً، حيث ستقام على 3 مراحل، وفي كل مرة يشارك 30 مدرباً، لتتواصل الدورات حتى شهر مارس من العام المقبل، وهي فترة تم وضعها من أجل إتاحة الفرصة للجميع من أجل المشاركة، خاصة أنه لم يحصل على الرخصة الدولية في الإمارات سوى 3 مدربين فقط.