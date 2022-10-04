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الرياضي

«ذيبز العين» يهزم «وايت» في انطلاقة دوري هوكي الجليد

«ذيبز العين» يهزم «وايت» في انطلاقة دوري هوكي الجليد
5 أكتوبر 2022 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق فريق «ذيبز العين» التابع لنادي أبوظبي لرياضات الجليد فوزاً مهماً مع بداية انطلاق دوري هوكي الجليد في نسخته الثالثة عشرة، بنتيجة 5-3 على حساب فريق «وايت بيرز»، أحد أقوى الفرق المنافسة في الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة التزلج بدبي مول.
وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية: لقد وضعنا خطة إعداد مبكرة لفريقي النادي «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» استعداداً للدوري، ونحن نتطلع أن يحافظ الفريقان على مستواهما خلال هذا الموسم.
وتتنافس في النسخة 13 للدوري 5 فرق محلية، هي «ستورمز أبوظبي» و«ذيبز العين» و«مايتي كملز» و«وايت بيرز» و«سكوربينز»، وتقام المباريات في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية وصالة ألعاب «هيلي» بمدينة العين، وفي دبي تقام المباريات في صالتي «دبي مول» و«سبورت سوسايتي».

ذيبز العين
دوري هوكي الجليد
دوري هوكي الجليد الإماراتي
هوكي الجليد
نادي أبوظبي للرياضات الجليدية
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