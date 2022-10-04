الوحدة.. 12 مدرباً في 5 مواسم!

سلطان آل علي (دبي)

لم تكن بداية الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين أداء ونتيجة على مستوى الآمال والطموحات، حيث لم يحقق الفريق سوى 4 نقاط من أصل 12 نقطة خلال 4 جولات.

ورغم تحقيق «العنابي» الفوز الأول في المباراة الماضية على البطائح، إلا أنها كانت الأخيرة للمدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي تمّت إقالته، وبذلك تستمر مقصلة المدربين في آخر 5 مواسم للوحدة.

وبالعودة إلى تاريخ المدربين في الوحدة منذ موسم 2018-2019، سنجد أنّ هناك 12 مدرباً مروا على الفريق في 5 سنوات بمعدل أكثر من مدربين في كل موسم!

ويعد الروماني ريجيكامب آخر مدرب أكمل موسماً كاملاً في 2017-2018، وفي 2018-2019 تمت إقالة ريجيكامب في الجولة العاشرة، ثم تم تعيين الهولندي تين كات حتى نهاية الموسم.

وفي موسم 2019-2020، تعاقد الوحدة مع المدرب الهولندي موريس شتاين، وسرعان ما تمت إقالته في الجولة الثالثة بعد حصده 3 نقاط فقط، وبعدها تم التعاقد مع الإسباني مانويل خيمنيز الذي أكمل الدوري إلى أن تم إيقافه بسبب الجائحة وانتهى عقده.

أما موسم 2020-2021 فقد شهد تولي 4 مدربين الإدارة الفنية في الفريق، الأول هو مارك فوتا، والذي تمت إقالته قبل بداية الدوري، ومن ثم تم التعاقد مع فوك رازوفيتش الذي استمر حتى الجولة 20، بعدها تولّى جريجوري المهمة مؤقتاً إلى أن أتى تين كات من جديد ليبدأ التجربة الثانية مع الفريق.

وفي الموسم الماضي 2020-2021، استمر تين كات حتى الجولة السابعة وتمت إقالته بسبب عدم الرضا عن شكل الفريق، وتم إعطاء الثقة لجريجوري ليكون مدرب الفريق الأول والذي قدم فيه الوحدة أداءً مميزاً جعله منافساً على لقب الدوري مع العين.

وفضّلت إدارة الوحدة عدم استمرار المدرب الشاب بهذا الموسم 2022-2023، واتجهت للتعاقد مع البرتغالي كارلوس كارفالهال لتبدأ مرحلة بفكر جديد، غير أن المدرب البرتغالي لم يكمل سوى 4 جولات لتتم إقالته ويعود الفريق للتعاقد مع مانويل خيمنيز للمرة الثانية.



مدربو الوحدة في كل موسم منذ 2017:

2017 - 2018: ريجيكامب

2018 - 2019: ريجيكامب (ج 10) + تين كات

2019 - 2020: موريس شتاين (ج 3) + مانويل خيمنيز

2020 - 2021: مارك فوتا (ج 0) + رازوفيتش (ج 20) + جريجوري (مؤقت) + تين كات

2021 - 2022: تين كات (ج 7) + جريجوري

2022 - 2023 كارلوس كارفالهال (ج 4) + مانويل خيمنيز