نتائج «الرابعة» تزيد إثارة «الخامسة» في دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

انفرد العربي بصدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 10 نقاط، بفوزه «الصعب» أمام ضيفه التعاون 1-0 ضمن «الجولة الرابعة»، والتي شهدت الانتصار الأول لأندية حتا على حساب جلف أفي سي 4-3، والفجيرة أمام مضيفه العروبة 2-1 في «الديربي»، وبينونة على فرسان هسبانيا بالنتيجة ذاتها، فيما ارتقى دبا الحصن لمقعد «الوصافة» بالفوز على سيتي 5-0، وتفوق مصفوت على مسافي بهدف، وحسم التعادل الوحيد في الجولة مباراة الذيد والحمرية 1-1.

وتراجعت الحصيلة التهديفية في الجولة الرابعة إلى 25 هدفاً، مقابل 26 في الثالثة، في الوقت الذي اشتعل فيه سباق «الهدافين» بصعود النجم العُماني محمد المربوعي لاعب دبا الحصن إلى الصدارة برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة فريقه أمام مضيفه سيتي 5-0، ليرفع الحصن رصيده إلى 9 نقاط في وصافة الترتيب.

وتساوي فارس الجابري مهاجم العربي، والموريتاني أحمد الولي مهاجم الرمس في «وصافة ترتيب الهدافين» برصيد 5 أهداف لكل لاعب، بعدما قاد الأول العربي لتخطي عقبة ضيفه التعاون بالفوز 1-0، فيما سجل الثاني «ثنائية جديدة» هي الثانية على التوالي للمهاجم الشاب «20 عاماً»، في المواجهة أمام الجزيرة الحمراء 2-1، ليلحق الخسارة الأولى بالجزيرة الحمراء المتراجع إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الرمس «الخامس».

وعلى غرار الفوز الأول لحتا، ظفر فريقا الفجيرة وبينونة بأول ثلاث نقاط بتفوق الأول على جاره العروبة 2-1 في «الديربي»، وفوز بينونة على رفيق رحلته في الصعود إلى دوري الأولى فرسان هسبانيا بنتيجة 2-1 أيضاً، لتتساوى 5 أندية برصيد 3 نقاط تشمل على التوالي مسافي، جلف اف سي، حتا، بينونة، وفرسان هسبانيا.

وتستمر إثارة «دوري الدرجة الأولى» بمباريات الجولة الخامسة، والتي تنطلق الجمعة المقبل بمواجهة واحدة تجمع بينونة وسيتي على ملعب ذا سيفنز في دبي، على أن تشهد أمسية السبت المقبل مباريات مسافي والذيد، الجزيرة الحمراء وفرسان هسبانيا، التعاون والرمس، وتختتم الجولة مساء الأحد بثلاث مباريات تجمع الفجيرة وحتا، الحمرية والعربي، جلف إف سي والإمارات.