«مبادلة العالمية للتنس» تجمع بين ألكاراز وكاسبر رود

أبوظبي (الاتحاد)

كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة كاسبر رود، المصنف الثالث عالمياً، وذلك للمرة الأولى في البطولة المقررة إقامتها في شهر ديسمبر في أبوظبي، لينضم إلى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، والذي يشارك للمرة الأولى في بطولة تُقام في منطقة الشرق الأوسط.

وسجّل رود الموسم الماضي أداءً مميزاً، حيث نجح في التأهل إلى نهائي بطولتي جراند سلام، وحصد 3 ألقاب في بطولات الماسترز لرابطة محترفي التنس، كما تأهل رود إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة التي فاز فيها رافاييل نادال في يونيو 2022، ثم خاض نهائي بطولة فلاشينج ميدوز التي فاز فيها ألكاراز.

ويصل اللاعب النرويجي الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، إلى أبوظبي واضعاً نصب عينيه الفوز بالبطولة، بعد أن اضطر للانسحاب في دورة العام الماضي بسبب الإصابة. وأصبح رود لاعب التنس النرويجي الأعلى تصنيفاً في تاريخ اللعبة بعد أن نجح العام الماضي في الحفاظ على المرتبة الثانية في التصنيف العالمي، كما يمتلك تسعة ألقاب فردية في بطولات الماسترز لرابطة محترفي التنس، ويتطلع إلى حصد لقب إضافي على أرض ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

ومن جانبه، قال كاسبر رود: «أتطلع إلى زيارة أبوظبي لأول مرة في حياتي والمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، إذ لطالما رغبت بالمشاركة في هذه البطولة. وكونوا على ثقة بأنكم ستشهدون أعلى مستويات الحماس خلال مواجهات اللاعبين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم حتى الآن. وتسرني المشاركة في بطولة مبادلة، وأتطلع لتقديم أداء مميز أمام جمهور الرياضة في الإمارات».

ومن جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «يسرّنا تأكيد مشاركة اللاعب المميز كاسبر رود في بطولة هذا العام. وتُعد مشاركة اللاعبين المصنفين في المرتبتين الأولى والثالثة عالمياً، خطوةً كبيرةً تعزز من مكانة أبوظبي وتعكس شعبية بطولة مبادلة العالمية للتنس. وتنافس اللاعبان رود وألكاراز الشهر الماضي في بطولة أميركا المفتوحة، وهناك فرصة كبيرة لأن تشهد بطولة أبوظبي مواجهة من النوع نفسه. وهذا بالضبط ما نسعى لتقديمه من خلال البطولة، فعالية رياضية ترقى لأعلى المستويات. ومن المقرر أن يتم الكشف قريباً عن الأسماء الأربعة المتبقية والمنتظر انضمامها لنخبة النجوم المشاركين في البطولة، بمن فيهم ستة لاعبين في فئة الرجال ولاعبتان في فئة السيدات، هما أُنس جابر وإيما رادوكانو».

وتقام الدورة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، فعالية التنس الرائدة في المنطقة، هذا العام بين 16 و18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة ستة من أبرز نجوم رياضة التنس، حيث يشهد يوم الافتتاح مواجهة حماسية بين اللاعبتين المشاركتين في فئة السيدات. كما تتضمن الفعالية مزيجاً فريداً من الأجواء الاحتفالية والأنشطة التفاعلية، مع فرصة مميزة للقاء اللاعبين المشاركين.