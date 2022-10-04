روبينيو مطلوب في إيطاليا

روما (د ب أ)

طلبت وزارة العدل الإيطالية من البرازيل، تسليم نجم كرة القدم السابق روبينيو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن متحدثة باسم الوزارة قولها، إنه تم تقديم الطلب في فبراير الماضي من خلال مكتب المدعي العام، والآن تم إرساله رسمياً إلى السلطات البرازيلية.

وكان جناح ميلان السابق حكم عليه بالحبس لمدة تسعة أعوام في إيطاليا، بتهمة اغتصاب سيدة في ملهى ليلي مع خمس رجال آخرين عام 2013، وأنكر روبينيو، الذي فاز بكوبا أميركا مع البرازيل عام 2007، هذه الاتهامات.

ولن يضطر روبينيو "38 عاماً" على الأرجح لقضاء مدة العقوبة في إيطاليا، لأن البرازيل لا تسمح بتسليم مواطنيها لدول أخرى، وفقاً للدستور.

ويمكن إلقاء القبض على روبينيو فقط إذا سافر خارج البرازيل، حيث ستصبح مذكرة التوقيف الدولية بحقه سارية المفعول.

في أكتوبر 2020 أراد روبينيو أن يعود للعب مع فريق سانتوس البرازيلي، ولكن تم انهاء التعاقد معه سريعاً، بسبب ضغوط الرعاة والجماهير عقب الحكم عليه، وبعد ذلك اعتزل اللعبة.