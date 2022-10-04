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الرياضي

«الانضباط» تقرر: «لفت نظر» نادي النصر بسبب «عبوات المياه»

«الانضباط» تقرر: «لفت نظر» نادي النصر بسبب «عبوات المياه»
4 أكتوبر 2022 21:36

 
دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الانضباط اجتماعها في مقر اتحاد الكرة بدبي اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.
وبدأ اجتماع اللجنة بالاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من نادي الوصل في الشكوى المُقامة من نادي البطائح ضده، المتعلقة بمشاركة توماس شنكالاي لاعب الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة الثلاثاء المقبل.
كما اطلعت اللجنة على طلب تنحي حسن الشيباني عضو اللجنة عن النظر الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد نادي الوصل المتعلقة بالأحداث الجماهيرية التي حدثت بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية من المسابقة نفسها، وقررت اللجنة إحالة الشكوى إلى نادي الوصل للرد يوم الاثنين المقبل، كما اطلعت لجنة الانضباط على تقرير حكم تلك المباراة، وقررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات المياه في أرض الملعب.
واطلعت اللجنة على المذكرة التعقيبية المقدمة من نادي حتا لشكواه ضد نادي العروبة في مسابقة دوري الدرجة الأولى وقررت إحالة المذكرة إلى نادي العروبة للرد يوم الاثنين المقبل.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الفجيرة محمد سالم ناصر أربع مباريات وتغريمه ثمانية آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، كما قررت اللجنة فرض عقوبة مالية قدرها عشرون ألف درهم على نادي فورسان هيسبانيا، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بسبب إدخاله فحوص لاعبين اثنين غير صالحة على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.
وفرضت غرامة مالية على نادي دبا الحصن قدرها ألفي درهم لحصول لاعبيه على ثماني بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً، كما غرمت اللجنة ناديي الإمارات ودبا مبلغ وقدره خمسمائة درهم على كل منهما، لتأخرهما في النزول لأرضية الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عاماً.
كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم على نادي الوصل ورأس الخيمة، لتأخرهما في النزول لأرضية الملعب لمدة ست دقائق فبل بداية الشوط الثاني لمباراتهما في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.
وقررت لجنة الانضباط منع إداري فريق مسافي في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (ب) من مرافقه فريقة لمدة خمس مباريات، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.
وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عاماً (ب)، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي اتحاد كلباء قدرها ألفا درهم لمخالفته بروتوكول المباريات، بسبب تسجيله لاعب ليس لديه نتيجة فحص صالحة على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة،، وفرضت قيمة الغرامة نفسها على نادي البطائح للمخالفة ذاته، لعدم إدخاله فحص مدرب حراس المرمى على النظام الإلكتروني.
وغرمت اللجنة نادي العين مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتسجيله المدرب وإداري فريق الأشبال تحت 11 عاماً (أ) وليست لديهما نتيجة فحص صالحة على النظام الإلكتروني.

اتحاد الكرة
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
لجنة الانضباط
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