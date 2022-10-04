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بني ياس ينتقد «التحكيم» في بيان رسمي

بني ياس ينتقد «التحكيم» في بيان رسمي
4 أكتوبر 2022 19:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر نادي بني ياس بياناً ينتقد فيه التحكيم، وذلك بعد ما رآه من أخطاء تحكيمية أضرت بنتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الجزيرة.
وقال البيان: «يؤسف شركة كرة القدم في نادي بني ياس بأن تعبِّر عن كامل استيائها من الأخطاء الجسيمة التي وقع بها الطاقم التحكيمي للمباراة بشكل عام وحكام تقنية الفيديو بشكل خاص، ما تسبب في عدم إنصافنا، وكثرت الأخطاء على الفريق مع بداية الموسم الرياضي 2022-2023».
وتابع: «الجدير بالذكر أن الأخطاء التي ارتكبها التحكيم في مباراة بني ياس والجزيرة لحساب الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين سيكون لها أضرار جسيمة على تنافسية النادي بالمباريات القادمة بعد طرد اللاعب جاستون سواريز منذ منتصف الشوط الأول ثم طرد المدرب دانيل إيسايلا بسبب انفعاله الذي جاء بعد أن قررت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على بني ياس بشهادة جميع خبراء التحكيم والقنوات التلفزيونية».
وأضاف البيان: «تؤكد شركة كرة القدم في نادي بني ياس بأن الأخطاء التي حدثت لم تكن الأولى في حق نادي بني ياس هذا الموسم، وذلك بعد ضربة الجزاء غير الصحيحة أيضاً في مباراة نادي الشارقة في ثانية جولات الدوري، والتي أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء»، مؤكدين أننا في هذا البيان نريد السعي نحو عدم خسارة أي نقاط مستحقة لنا في بقية المباريات، كما أننا تقدمنا بشكوى اعتراض على الأخطاء التحكيمية رسمياً لدى المنسق العام لرابطة دوري المحترفين لضمان حق النادي وعدم التأثير على مسيرة الفريق في قادم المسابقات، وأخيراً نكرر دعمنا الدائم للتحكيم الإماراتي والكوادر الوطنية، وأن الأخطاء واردة في كرة القدم، ومتمنين بأن يكون الوضع أفضل في قادم المباريات، خصوصاً وأننا ما زلنا في بداية الموسم الرياضي.

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