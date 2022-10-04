الجنيبي مرشح الإمارات لعضوية «تنفيذي» الاتحاد الآسيوي

معتز الشامي (دبي)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوائم المرشحين لانتخابات عضوية مجلس فيفا المكتب التنفيذي للاتحاد القاري للدورة 2023-2027، والتي ستقام خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين، المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة يومي 1 و2 فبراير المقبل.

وقد تقرر أن يمثل الإمارات عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، لعضوية المكتب التنفيذي.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم قد حسم مقعد الرئاسة لفترة ثالثة بعد إغلاق باب تقديم الترشيحات ليفوز بالتزكية، وجاءت أسماء المرشحين لعضوية مجلس فيفا بالانتخابات كالتالي: الشيخ حمد خليفة «قطر»، ياسر المسحل «السعودية»، هو دو زاوكاي «الصين»، كوزو تاشيما مرشح اليابان، ومونج تشونج مرشح كوريا الجنوبية وداتوحاجي أمين مرشح ماليزيا وماريانو أرانيتا من الفلبين، على أن يدخل لعضوية مجلس فيفا 6 أعضاء فقط، بالإضافة لـ5 مرشحين لانتخابات منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وهم، هاشم حيدر (لبنان) عن غرب آسيا، ومهدي تاج (إيران) و‏داستانبيك كونوكباييف (قيرغيزستان) عن وسط آسيا، وأوجه تيشوب (بوتان) عن الجنوب وزاو زاو (ميانمار) عن منطقة الآسيان وجانباتار أمجالانباتار (منغوليا) عن الشرق.