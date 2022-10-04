خمينيز مدرب الوحدة: سعيد بالعودة إلى البيت الذي أحبه

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعرب الإسباني مانويل خمينيز مدرب الوحدة الجديد عن سعادته البالغة بالعودة لتدريب العنابي مجدداً، وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي بعد التعاقد معه: المفاوضات كانت مميزة ومن جانبي لم أتخذ وقتاً للموافقة على العودة للنادي الذي أحبه.

أضاف: في التجربة الأولى لم أحصل على الفرصة كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، ورحلت بسبب ذلك، لكن هذه المرة سأقاتل دائماً من أجل تقديم الأفضل والسعي نحو تحقيق الانتصارات وتحقيق طموحات النادي وجماهيره الكبيرة.

وشدد على أنه جاهز لبداية التحدي، وأنه شاهد جميع مباريات الفريق في الفترة الماضية من أجل تطوير الإيجابيات وعلاج السلبيات، ووجه الشكر إلى البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الفريق السابق على ما قدمه مع اللاعبين وتجهيزهم بصورة جيدة.

وأسرد: منذ قدومي إلى أبوظبي ولا حديث إلا عن نهائي الكأس أمام الشارقة لذلك سنقاتل من أجل تقديم الأفضل والسعي نحو حصد اللقب المهم، وشدد على أن الفترة المقبلة مليئة بالتحديات، لاسيما وأن أمامه ثلاث مواجهات مهمة اثنتين في الدوري أمام النصر والعين، والثالثة هي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتحدث خمينيز عن مجموعة اللاعبين في الوحدة، وقال: في تجربتي الأولى لم نكن نمتلك الكثير من الخيارات، وكذلك لم نكن نمتلك أجانب مميزين، لكن هذه المرة الأمور مختلفة، هناك لاعبون مميزون للغاية مثل بيدرو وبيتزي، لذلك الأمر سيختلف تماماً في التعامل مع المباريات.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه الثنائي إسماعيل مطر وتيجالي، مؤكداً أنهما سيفيدان الفريق بشكل كبير من ناحية الخبرة، والتعامل في المواقف الصعبة.