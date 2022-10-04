ابن هزام يُشارك في اجتماع «تطوير الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماع اللجنة الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سالم سعيد الوهيبي.

وبدأ الاجتماع بمصادقة لجنة التطوير على مقترح استحداث تعليمات جديدة للبرنامج المتقدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من أجل تبسيط التعليمات والسياسات الحالية، وتأسيس إطار عمل أكثر شفافية للاتحادات الوطنية والإقليمية المستفيدة.

وستسهم التعليمات الجديدة في توفر وضوح أكبر في مهام ومسؤوليات كافة أطراف اللعبة المعنية، كما أنها ستمهد الطريق لعملية أسهل لجميع الاتحادات الوطنية والإقليمية، عبر تبسيط وتحسين القواعد الإجرائية التي تحكم عملية التطبيق.

وأعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بملاحظة التأثير الواضح لبرامج تطوير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعزيز قدرات وإمكانيات الاتحادات الوطنية والإقليمية، وذلك مع تقديم 34 اتحاداً وطنياً للبرنامج المتقدم للاتحادات الوطنية، و20 اتحاداً وطنياً للبرنامج المتقدم للأفضلية، في حين تقدم 15 اتحاداً وطنياً للاستفادة من المساعدة المقدمة عبر البرنامج المتقدم للوقت الإضافي وفي ذات الوقت، تقدمت 4 اتحادات إقليمية للاستفادة من البرنامج المتقدم للاتحادات الإقليمية، وأشادت اللجنة بدور برنامج استراتيجية دعم تلك الاتحادات الإقليمية من أجل الارتقاء فيها بمعايير الحوكمة الجيدة.

واطلع أعضاء اللجنة على التطور الملحوظ في البرامج الرائدة تحت مظلة أكاديمية التميز في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تم الاحتفال بمرور عام على إطلاقها، حيث يستعد برنامجا شهادة إدارة كرة القدم ودبلومة إدارة كرة القدم لإطلاق النسخة الرابعة لكل منهما خلال شهر أكتوبر الجاري.