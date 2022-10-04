سباق القوارب الشراعية 43 قدماً في شواطئ دبي السبت

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

ومن المقرر أن تشهد روزنامة الموسم الحالي 2022-2023 تنظيم سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، السباق الأول يوم السبت المقبل، فيما ينتظر أن يقام السباق الثاني يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل

وكان النادي قد استهل بنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي شهد مشاركة ما يزيد على 40 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 سنة) ثم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي شهد مشاركة 46 قارباً تنافست في الشوطين المحلي والمفتوح.

ويأمل النادي في مواصلة نجاح الفعاليات من خلال السباق المرتقب، خاصة أنه يجمع كبار الملاك والنواخذة في سباقات الشراعية المحلية، حيث تعد فئة القوارب 43 قدماً من أهم السباقات وأكثرها جماهيرية، كما أنها تعد الفئة الأعرق والأقدم في جميع فئات الفعاليات التراثية المحلية.

الجدير بالذكر أن منافسات بطول دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 في الموسم الماضي 2021-2022 شهدت تنافساً قوياً بعد غيابها موسم 2020-2021، حيث نجح طاقم القارب حشيم 153 في انتزاع صدارة الترتيب العام واعتلاء الصدارة بعد الجولتين الأولى والثانية برصيد 4 نقاط، تلاه في المركز الثاني القارب زلزال 217 برصيد 6 نقاط، ثم القارب الظفرة 87 في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.