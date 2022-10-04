«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة

دبي (الاتحاد)

أعلن «تحدي دبي للياقة» عن فتح باب التسجيل للدورة السادسة التي ستقام خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر، وتتضمن أجندة الفعاليات برنامجاً حافلاً من الأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في عدة مواقع في المدينة، بهدف تشجيع سكان دبي وزوارها على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، والالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وتضم الدورة الحالية جدولاً متنوعاً وشاملاً من الفعاليات الرياضية ضمن قريتين للياقة البدنية، و15 مركزاً للياقة البدنية تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، إضافة إلى العديد من الفعاليات وحصص اللياقة المجانية. فيما يعود «تحدي دبي للجري» برعاية شركة «ماي دبي»، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد» المقرر إقامتهما على شارع الشيخ زايد، ليتيحا للعائلات وعشاق الرياضة فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

وفي دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، وفي ظل إقامة عدد من الأحداث الرياضية الكبرى في دبي والمنطقة، ستكون الصدارة لرياضات كرة القدم والتنس والبادل تنس والكريكيت في قرى اللياقة البدنية في كل من قرية «كايت بيتش للياقة» وقرية «لاست إكزت الخوانيج للياقة»، والتي تضم 20 منطقة مخصصة للفعاليات والحصص لجميع المستويات ومختلف الاهتمامات، واليوغا، والدراجات الهوائية الثابتة، والرياضات المائية. فيما يقدم 15 مركزاً للياقة البدنية حصصاً مع نخبة من مدربي اللياقة لضمان سهولة الوصول لشريحة واسعة من الأشخاص في المجتمعات السكنية وتشجيعهم على الالتزام بأهدافهم الرياضية 30x30. هذا وسيقام أكثر من 50 فعالية رياضية كبرى على مستوى الإمارة، ومنها «بطولة العالم للبادل دبي»2022، ونهائي كأس فريق الأساطير «ذا ليدجينز» و«بطولة موانئ دبي العالمية للجولف»، و«أندر آرمور تورف جيمز»، و«جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة».

كما يشهد تحدي دبي للياقة عودة كل من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أحد أبرز فعاليات المبادرة، في 6 نوفمبر ليتيح الفرصة أمام العائلات وعشاق هذه الرياضة لخوض تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى «تحدي دبي للجري»، والذي سيقام 20 نوفمبر ليحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري أمام العائلات والعدائين الهواة والمحترفين ضمن أكبر سباق جري مجتمعي مجاني في العالم. وقد شهدت دورة العام الماضي أعداداً قياسية من المشاركين في هذين الحدثين، حيث شارك 33 ألف شخص في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و146 ألف شخص في «تحدي دبي للجري».