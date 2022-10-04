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«فرق» تحصد ناموس الإيذاع في «تمهيدي المرموم»

«فرق» تحصد ناموس الإيذاع في «تمهيدي المرموم»
4 أكتوبر 2022 16:15

 
دبي (الاتحاد)
انفردت هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصدارة الشوط الرئيسي للقايا أبكار المحليات في انطلاقة تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم التي أقيمت صباح اليوم بميدان المرموم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.
وقاد المضمر عبيد محمد بالضبيعة «نجود» لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى القمة في أول الأشواط بزمن قدره 6:13:4 دقائق، وبالمقابل واصل المضمر مختار أحمد عبدالملك مشوار تألقه مع شعار هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، حيث قدم «ما يخاف» على صدارة اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 6:12:0 دقائق.
وتألقت «أفراح» بشعار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في ثالث الأشواط للقايا أبكار المهجنات واعتلت المركز الأول بقيادة المضمر طارش مبارك بالقوبع، مسجلة زمناً وقدره 6:21:5 دقائق.
وأبدع «مياس» لهجن سيح السلم في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر سعيد سالم الجنبيبي، حيث حقق أفضل زمن في جميع الأشواط بوصوله لخط النهاية بتوقيت بلغ 6:10:3 دقائق.
وشهد ميدان المرموم صباح اليوم إقامة أربعة عشر تحدياً في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات، في ختام الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم.
وتألق شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال أول التحديات للمحليات، حيث قدم المضمر مختار أحمد عبدالملك «فرق» بزمن وقدره 7:47:8 دقائق.
وجدد ذات الشعار تألقه من خلال ثاني الأشواط، لينهى «أدهم» لهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد رحلة تحدي الجعدان المحليات بقيادة مختار أحمد عبدالملك في توقيت بلغ 7:55:0 دقائق.
وكان التألق من نصيب «الشاهينية» لهجن العاصفة والتي قادها غياث الهلالي لصدارة المهجنات في ثالث الأشواط بزمن بلغ 8:00:3 دقائق، وأهدى «مجد» الناموس لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، حيث تمكن من حسم المعركة بقيادة المضمر عبيد محمد بالضبيع في زمن قدره 8:01:0 دقائق.

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