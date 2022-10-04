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الشارقة والجزيرة في «الخامسة» للمرة «الرابعة»

الشارقة والجزيرة في «الخامسة» للمرة «الرابعة»
4 أكتوبر 2022 16:00

علي معالي (دبي)
في المواسم الخمسة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، شاءت الظروف أن يلتقي الشارقة والجزيرة 4 مرات في الجولة الخامسة بالدوري، وهو ما لم يحدث منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008-2009.
والسيناريو الرابع بين الفريقين الكبيرين يأتي هذا الموسم في ظروف مثيرة في التنافس على قمة الدوري التي انفرد بها الملك الشرقاوي بالعلامة الكاملة (12 نقطة) ويطارده «فخر أبوظبي» بالوصافة (10 نقاط)، وهو ما سيجعل القمة المقبلة بين القلعتين الكبيرتين ملتهبة للغاية وفي ظروف استثنائية للفريقين.
والطريف أنه في مواسم سابقة في المرات الـ 4 الأخيرة كانت انتصارات الملك تتوقف عند محطة الجزيرة، مثلما حدث في الموسم الذهبي للملك (2018- 2019) عندما استطاع الشارقة الفوز في أول 4 جولات على الظفرة والنصر وشباب الأهلي والفجيرة، ثم كانت الجولة الخامسة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الجزيرة، وفي ذلك الموسم توج الشارقة بلقب الدوري بعد غياب 23 عاماً.
وفي موسم 2020- 2021 نجح «الملك» في الفوز على 4 فرق قبل ملاقاة الجزيرة وهي الفجيرة والوحدة والعين والظفرة، وفي الجولة الخامسة حافظ الشارقة على انتصاراته بالتفوق على الجزيرة 1-0، وفي الموسم الماضي 2021-2022 فاز الشارقة 3 مباريات على التوالي بالتفوق على اتحاد كلباء، الظفرة، الوصل، وخسر في الجولة الرابعة من شباب الأهلي، واستعاد نغمة الانتصارات في الجولة الخامسة على حساب الجزيرة 2-1.
وفي الموسم الحالي نجح الشارقة في تحقيق 4 انتصارات متتالية على حساب شباب الأهلي، بني ياس، عجمان وخورفكان، وفي المقابل حقق الجزيرة 3 انتصارات متتالية على دبا الفجيرة، خورفكان، العين، ثم توقف في محطة بني ياس التي انتهت بالتعادل 1-1، لتصبح الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل بين «فخر أبوظبي» و«الملك» مهمة للغاية في مسيرة الفريقين نحو اعتلاء القمة أو الحفاظ عليها.

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