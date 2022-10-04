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الرياضي

«الأولمبية» تشارك في «عمومية المجلس الآسيوي»

«الأولمبية» تشارك في «عمومية المجلس الآسيوي»
4 أكتوبر 2022 15:00

دبي (الاتحاد)

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شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي استضافتها بنوم بنه عاصمة كمبوديا، بحضور ومتابعة 44 لجنة أولمبية آسيوية.
ومثّل اللجنة في الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.
وبدأ اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بكلمة ووجهها توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى الحضور عبر الفيديو، كما ألقى القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينج ورئيس اللجنة الأولمبية في كمبوديا ثونج خون كلمتين ترحيبيتين، فضلاً عن كلمة لرئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي حضر افتتاح أعمال الجمعية العمومية.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية توقيع اتفاقية استضافة مدينة تروجينا في منطقة نيوم بالسعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.
كما استعرضت اللجان المنظمة للدورات الآسيوية الأربع المقبلة في هانجتشو 2023، وآيتشي - ناجويا 2026، والدوحة 2030 والرياض 2034، تقارير عن آخر استعداداتها للاستضافة، فضلاً عن تقرير لكل من دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في تايلاند 2023، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في الرياض عام 2025.
كما قدمت كذلك لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» تفاصيل عن آخر الأعمال والمستجدات المختلفة.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029) في نيوم لتصبح أول دولة من غرب آسيا تنظم الحدث الشتوي.
كما شهد الاجتماع مصادقة الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي على تسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي.

اللجنة الأولمبية الوطنية
المجلس الأولمبي الآسيوي
كمبوديا
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