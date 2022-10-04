الكاراتيه يُطلق «برنامج رعاية الموهوبين»

علي معالي (دبي)

أطلق اتحاد الكاراتيه مشروع «برنامج رعاية الموهوبين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية مينتور الرياضية، في بادرة هي الأولى لاتحاد اللعبة، من أجل البحث عن موهوبين يخدمون اللعبة في المستقبل من خلال برنامج مدروس بطريقة علمية.

وأكد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على أهمية هذا المشروع الواعد، الذي يخدم مستقبل اللعبة في ظل قيام عدد من أنديتنا بالدولة بتجميد نشاط الكاراتيه، وقال: مثل هذا المشروع مع أكاديمية مينتور سوف يجعلنا من جديد نستكشف عناصر تخدم مستقبل اللعبة.

وعبر اللواء الرزوقي عن تفاؤله بهذه الخطوة في مسيرة اللعبة، خاصة أن لدينا العديد من المواهب التي يمكن تقديمها خلال الفترات المقبلة، وأضاف: هدفنا جميعاً إيجاد خامات رياضية تستطيع خدمة ورفع العلم الإماراتي في المحافل الدولية، حيث نعمل جميعاً في الاتحاد على هذا المبدأ.

من جانبها، قالت الدكتورة مايا الهواري مديرة الأكاديمية: نحاول مع اتحاد الكاراتيه عمل بصمة رياضية تخدم الوطن في النهاية، وواجبنا كمؤسسات رياضية أن تستكشف مثل هذه المواهب لتقديمها إلى المجال الرياضي بشكل علمي مدروس، وهو ما سنقوم به مع اتحاد اللعبة خلال السنوات المقبلة.

وعبرت مايا الهواري عن سعادتها بهذا التعاون، وقالت: سيتم العمل مع الفئات السنية الصغيرة التي سيكون لها المستقبل الواعد في اللعبة، ونقدمها للمنتخبات الوطنية، وذلك من خلال عمل منظم وعلمي مع الاتحاد.

وكشف معتز عبدالسلام المسؤول الفني بالأكاديمية، مدير مشروع رعاية الموهوبين، عن طريقة العمل، وقال: رأينا أنه بعد سن الـ 12 هناك عزوف كبير عن الألعاب الفردية، وسيتم استقبال المواهب من المواطنين من دون رسوم من مواليد 2006 حتى 2012، وسنقوم من خلال الاتحاد بعمل زيارات لتعود من جديد العيون التي تستكشف مواهبنا المتواجدة في أماكن كثيرة، ولدينا خبرة وتجربة ناجحة في هذا المجال.

تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور اللواء ناصر الرزوقي والمهندس حميد شامس أمين عام الاتحاد، ود. سيف البادي الأمين العام المساعد والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، إضافة إلى مايا الهواري ومعتز عبدالسلام، وذلك في مؤتمر صحفي في نادي ضباط الشرطة بدبي.