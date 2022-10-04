«فرح ياس» تخطف كأس الوثبة في تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

توجت المهرة «فرح» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بطلة لكأس الوثبة بري دراجون، فيما نال «شيزا» لعبدالله العطية، لقب كأس الوثبة بري نيدجاري، المخصصين للخيول العربية الأصيلة، واللذين أقيما بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع لكأس الوثبة ستاليونز بري دراجون لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 12 ألف يورو، (12) مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، وجاء السباق قوياً، حيث ظلت «فرح» بإشراف دي جوليمين، وقيادة أورتيز مندزابل وسط الخيول طوال مجريات السباق حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

وفي آخر 400 متر تقدمت «فرح» حثيثاً من الصفوف الخلفية، قبل أن تنقض ببراعة، لتخطف اللقب بفارق عنق عن «تايا» لمحمد فهد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودج جاي، وسجلت المهرة المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» زمناً وقدره، 1:49:10 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «جي تي دو فاوست» لجيرارد لاريو، بإشراف شارل جودين، وقيادة ماكسيم فولون.

واجتذب كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري لمسافة 2100 متر البالغة جائزته (16 ألف يورو)، 7 من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وفرض «شيزا» لعبد الله فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي سيطرته المطلقة متفوقاً بفارق طولين عن «الفيصل» بقيادة جيروم كابري، وسجل البطل زمناً وقدره 2:24:10 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «زار ستار» بقيادة أنطوين ويرل.

عقب ختام الأشواط، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الأبطال الفائزين، وتقدمت بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على فوز المهرة الواعدة «فرح»، التي ينتظرها مستقبل مشرق في السباقات.