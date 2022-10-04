4 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في بطولة العالم بطشقند

أبوظبي (الاتحاد)

تصل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان، اليوم، بعثة منتخبنا الأول للجودو للمشاركة في بطولة العالم التي تقام هناك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الحالي، بمشاركة 86 دولة، من بينها 9 دول عربية في مقدمتها الإمارات، وتشهد البطولة مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في العالم ضمن مشوار التأهل للأولمبياد القادم.

ويرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي، أمين السر العام، أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، وتضم أربعة لاعبين حسب تصنيفهم، وهم طلال شفيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كجم، وجرجوري عمران في تحت 90 كجم، وظافر آرام في تحت 90 كجم، ومحمدوف عمر فوق 100 كجم، بجانب المدرب فيكتور. وتصب المشاركة في نطاق استعدادات المنتخب لبطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى بعد أسبوعين والتي شهدت حتى الآن مشاركة 60 دولة، من بينها 11 دولة عربية.

اعتذر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سفير الصداقة والسلام والإنسانية للاتحاد الدولي للجودو، عن حضور مؤتمر (الرياضة للجميع) الذي افتتحه الاتحاد الدولي للجودو في الفاتيكان أمس الأول برعاية وحضور قداسة البابا فرانسيس، وبمشاركة 40 دولة من مختلف قارات العالم في روما الإيطالية.

وتمنى الدرعي في اتصال له برئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر التوفيق للمؤتمر العالمي لما للحدث من تبعات إيجابية مجتمعية وإنسانية في ظل الجهود الرائعة التي ظل يبذلها رئيس الاتحاد الدولي للجودو في هذا المجال.