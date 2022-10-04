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الرياضي

أنشيلوتي باقٍ مع «الميرينجي»

أنشيلوتي باقٍ مع «الميرينجي»
4 أكتوبر 2022 11:45

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، نفياً قاطعاً الأنباء التي ترددت مؤخراً وتناولت شكوكاً بشأن مستقبله، وزعمت إنه ينوي الاعتزال بمجرد انتهاء عقده مع الريال في صيف 2024، وربما قبل ذلك بنهاية هذا الموسم. 

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وقال أنشيلوتي في حديث لشبكة «راي سبورت» الإيطالية: «ما أراه حقاً بالنسبة لمستقبلي هو إنني باقٍ مع «الملكي» هذا الموسم والموسم القادم أيضاً، وسوف أبقى مع الريال إلى ما أبعد من ذلك، طالما لا تمانع إدارة «الميرينجي» استمراري ولا تنوي التخلص مني، أما بعد ذلك فسوف نرى ما سيحدث».
كلام أنشيلوتي دفع موقع «ياهو سبورت» إلى التأكيد على أنه لا يفكر في اعتزال التدريب مثلما ردد البعض، وأنه قد يفعل ذلك بعد «عمر طويل» مع الريال لأنه يرغب في البقاء في «السانتياجو برنابيو» أطول فترة ممكنة وربما يفكر في الاعتزال بعدها، رغم أنه سيكمل 30 سنة تدريب في عام 2026.
أنشيلوتي يعتبر أحد أكثر المدربين حصولاً على بطولات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى «24 بطولة»، أبرزها فوزه ببطولة الدوري مع 5 أندية في خمس دوريات «إيه سي ميلان وتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد»، أما الإنجاز الأكبر فهو فوزه بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» 4 مرات، منها مرتان مع الريال، ومرتان مع إيه سي ميلان، لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه البطولة.
وبدأ كارلو أنشيلوتي المولود في 10 يونيو 1959، مسيرته التدريبية الاحترافية في نادي ريجيانا الإيطالي «درجة ثانية» وصعد به إلى «الكالشيو» ثم انتقل لتدريب بارما ومن بعده إيه سي ميلان، وشد الرحال إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي في 2009، ومنه إلى باريس سان جيرمان، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد في 2013، واستمر موسمين، ثم رحل إلى بايرن ميونيخ في 2015، بموجب عقد مدته 3 سنوات، وبعدها تولى تدريب نابولي في 2018، ولم يستمر طويلاً حيث عاد مرة أخرى إلى إنجلترا لتدريب إيفرتون في ديسمبر 2019، ولكن عندما طلبه ريال مدريد مرة أخرى، ليحل محل الفرنسي زين الدين زيدان، لبى النداء فوراً في يونيو 2021 بعقد ينتهي في صيف 2024.

كارلو انشيلوتي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
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