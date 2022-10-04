«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يحتكران 40% من أهداف «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)

واصل فريقا شباب الأهلي والجزيرة العزف على إيقاع الفوز في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما حسم «الفرسان» المواجهة أمام ضيفه الظفرة 5-2، وتغلب «فخر أبوظبي» على بني ياس بثلاثية نظيفة في واجهة مباريات الجولة الرابعة، والتي شهدت فوز النصر على جاره الوصل في «الديربي» بثنائية، والوحدة أمام البطائح 3-1، واتحاد كلباء على العين 4-2، وحسم التعادل الإيجابي مباراتي خورفكان والشارقة 3-3، وعجمان ودبا 1-1.

وعزز «الفرسان» صدارته المستمرة لدوري 21، بالفوز الرابع على التوالي بخماسية ثالثة على التوالي على حساب الظفرة 5-2، وكان شباب الأهلي دشن مشوار الدوري بالفوز على الشارقة 4-0، قبل أن يبدأ العزف على «السلم الخماسي» في ثلاث مباريات متتالية فاز فيها على دبا والوحدة 5-0، قبل التغلب على الظفرة 5-2.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 19 هدفاً، كأقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه نحو 22% من مجمل أهداف الدوري الـ 83 في الوقت الذي احتفظ فيه الجزيرة بوصافة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، ووصافة «الأقوى هجوماً» برصيد 14 هدفاً على التوالي، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0.

واحتكر شباب الأهلي «المتصدر»، والجزيرة «الوصيف» ما نسبته 40% من أهداف الدوري، عطفاً على البون الشاسع للقوة الهجومية للفريقين مقارنةً مع بقية المتنافسين، حيث حل اتحاد كلباء والشارقة في المركزين الثالث والرابع لقائمة الأقوى هجوماً برصيد 7 أهداف.

وانعكس سباق التنافس التهديفي بين «الفرسان» و«فخر أبوظبي» على صدارة الهدافين، والتي يتزعمها الإيفواري نيافا هيرمان مهاجم الجزيرة برصيد 6 أهداف، مقابل 5 أهداف لزميله الكولومبي كارلوس زاباتا، مقابل 5 أهداف أيضاً لمهاجم شباب الأهلي المالي شيكنا دومبيا.

وبعيداً عن سباق الصدارة والوصافة، شهد السباق على المركز الثالث في ترتيب «دوري 21» منافسة مشتعلة جمع 4 فرق تساوت برصيد 7 نقاط، وشملت النصر المنتشي بفوزه في «ديربي بر دبي» على حساب مضيفه الوصل «صاحب المركز الأخير» بهدفي بلال سالم وعبدالعزيز داوود.

واحتفظ العين بمركزه الرابع بعدما تجمد رصيد نقاطه في 7 بالخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-4، فيما تكبد البطائح المتراجع للمركز الخامس بعدما بقي برصيد 7 نقاط أيضاً، الخسارة الأولى في سجله أمام الوحدة 1-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير باستاد آل نهيان.

وشهدت نتائج بقية مباريات الجولة، تعادل خورفكان والشارقة 3-3، ليحصد «النسور» أول نقطة في سجله، مقابل 5 للملك «الثامن»، وتعادل عجمان أمام ضيفه دبا بنتيجة 1-1 بعدما افتتح عبدالله العلي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وأدرك خميس الزيودي التعادل للنواخذة في الدقيقة 68، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 في المركز التاسع، مقابل 4 نقاط لدبا «الحادي عشر».



نتائج «الجولة الرابعة»

الجزيرة - بني ياس، 3- 0

عجمان - دبا، 1-1

خورفكان - الشارقة، 3-3

الوصل - النصر، 0- 2

الوحدة - البطائح، 3- 1

شباب الأهلي - الظفرة، 5- 2

اتحاد كلباء - العين، 4-2



فرق الصدارة

1- شباب الأهلي، 12 نقطة

2- الجزيرة، 10 نقاط

3- النصر، 7 نقاط

4- العين، 7 نقاط



أرقام

5: أهداف فاز بها شباب الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي

33: هدفاً لفريقي شباب الأهلي والجزيرة الأقوى هجوماً

83: هدفاً في دوري 21 بنهاية الجولة الرابعة

4: مباريات على التوالي خسرها الوصل صاحب المركز الأخير

3: فرق فشلت في الفوز وشملت الظفرة وخورفكان والوصل