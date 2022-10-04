الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يحتكران 40% من أهداف «دوري 21»

«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يحتكران 40% من أهداف «دوري 21»
4 أكتوبر 2022 11:30


معتصم عبدالله (دبي)

واصل فريقا شباب الأهلي والجزيرة العزف على إيقاع الفوز في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما حسم «الفرسان» المواجهة أمام ضيفه الظفرة 5-2، وتغلب «فخر أبوظبي» على بني ياس بثلاثية نظيفة في واجهة مباريات الجولة الرابعة، والتي شهدت فوز النصر على جاره الوصل في «الديربي» بثنائية، والوحدة أمام البطائح 3-1، واتحاد كلباء على العين 4-2، وحسم التعادل الإيجابي مباراتي خورفكان والشارقة 3-3، وعجمان ودبا 1-1.
وعزز «الفرسان» صدارته المستمرة لدوري 21، بالفوز الرابع على التوالي بخماسية ثالثة على التوالي على حساب الظفرة 5-2، وكان شباب الأهلي دشن مشوار الدوري بالفوز على الشارقة 4-0، قبل أن يبدأ العزف على «السلم الخماسي» في ثلاث مباريات متتالية فاز فيها على دبا والوحدة 5-0، قبل التغلب على الظفرة 5-2.
ورفع «الفرسان» رصيده إلى 19 هدفاً، كأقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه نحو 22% من مجمل أهداف الدوري الـ 83 في الوقت الذي احتفظ فيه الجزيرة بوصافة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، ووصافة «الأقوى هجوماً» برصيد 14 هدفاً على التوالي، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0.
واحتكر شباب الأهلي «المتصدر»، والجزيرة «الوصيف» ما نسبته 40% من أهداف الدوري، عطفاً على البون الشاسع للقوة الهجومية للفريقين مقارنةً مع بقية المتنافسين، حيث حل اتحاد كلباء والشارقة في المركزين الثالث والرابع لقائمة الأقوى هجوماً برصيد 7 أهداف.
وانعكس سباق التنافس التهديفي بين «الفرسان» و«فخر أبوظبي» على صدارة الهدافين، والتي يتزعمها الإيفواري نيافا هيرمان مهاجم الجزيرة برصيد 6 أهداف، مقابل 5 أهداف لزميله الكولومبي كارلوس زاباتا، مقابل 5 أهداف أيضاً لمهاجم شباب الأهلي المالي شيكنا دومبيا.
وبعيداً عن سباق الصدارة والوصافة، شهد السباق على المركز الثالث في ترتيب «دوري 21» منافسة مشتعلة جمع 4 فرق تساوت برصيد 7 نقاط، وشملت النصر المنتشي بفوزه في «ديربي بر دبي» على حساب مضيفه الوصل «صاحب المركز الأخير» بهدفي بلال سالم وعبدالعزيز داوود.
واحتفظ العين بمركزه الرابع بعدما تجمد رصيد نقاطه في 7 بالخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-4، فيما تكبد البطائح المتراجع للمركز الخامس بعدما بقي برصيد 7 نقاط أيضاً، الخسارة الأولى في سجله أمام الوحدة 1-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير باستاد آل نهيان.
وشهدت نتائج بقية مباريات الجولة، تعادل خورفكان والشارقة 3-3، ليحصد «النسور» أول نقطة في سجله، مقابل 5 للملك «الثامن»، وتعادل عجمان أمام ضيفه دبا بنتيجة 1-1 بعدما افتتح عبدالله العلي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، وأدرك خميس الزيودي التعادل للنواخذة في الدقيقة 68، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 في المركز التاسع، مقابل 4 نقاط لدبا «الحادي عشر».

أخبار ذات صلة
«الانضباط» تقرر: «لفت نظر» نادي النصر بسبب «عبوات المياه»
1274 معاملة قيد وتسجيل للأندية في «الميركاتو» الصيفي


نتائج «الجولة الرابعة»
الجزيرة - بني ياس، 3- 0
عجمان - دبا، 1-1
خورفكان - الشارقة، 3-3
الوصل - النصر، 0- 2
الوحدة - البطائح، 3- 1
شباب الأهلي - الظفرة، 5- 2
اتحاد كلباء - العين، 4-2
 
فرق الصدارة
1- شباب الأهلي، 12 نقطة
2- الجزيرة، 10 نقاط
3- النصر، 7 نقاط
4- العين، 7 نقاط


أرقام
5: أهداف فاز بها شباب الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي
33: هدفاً لفريقي شباب الأهلي والجزيرة الأقوى هجوماً
83: هدفاً في دوري 21 بنهاية الجولة الرابعة
4: مباريات على التوالي خسرها الوصل صاحب المركز الأخير
3: فرق فشلت في الفوز وشملت الظفرة وخورفكان والوصل

 

رابطة المحترفين
دوري تحت 21
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
عربي ودولي
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
اليوم 07:21
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
دنيا
غوغل يحتفل باليوم العالمي للمعلمين
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©