هالاند يحطم أرقام الأساطير القياسية



رضا سليم (دبي)

تحول النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، إلى حديث العالم ليس فقط لأنه سجل هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي، بل بات ماكينة أهداف تحطم الأرقام، وتفوق على الأساطير الذين يحتفظون بالأرقام القياسية لسنوات طويلة، خاصة في إحصائيات أول 100 مباراة.

كشفت صحيفة «صن» البريطانية عن أن هالاند لاعب حطم الأرقام القياسية لأساطير ونجوم كرة القدم بعد أن سجل 103 أهداف في 100 مباراة في البطولات الخمس الكبرى، وفق شبكة «أكتيو فوت»، بعدما تفوق هالاند على النجم البرازيلي روماريو الذي سجل 90 هدفاً في أول 100 مباراة خاضها في الدوريات الخمس الكبرى، بينما سجل الظاهرة رونالدو 87 هدفاً، وأحرز فان نيستلروي 77 هدفاً.

وجاء لويس سواريز في القائمة، وسجل 59 هدفاً، بينما أحرز كيليان مبابي 48 هدفاً، وهاري كين 45 هدفاً، بينما سجل ليفاندوفسكي 41 هدفاً، متساوياً مع ليونيل ميسي، الرصيد نفسه، بينما سجل تييري هنري 25 هدفاً، وكريستيانو رونالدو 16 هدفاً.

وسجل هالاند 17 هدفاً لصالح بطل الدوري الإنجليزي في جميع المسابقات، وتربع على عرش هدافي «البريمرليج»، محرزاً 14 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، وبات أول لاعب في التاريخ يسجل «هاتريك» 3 مرات في 3 مباريات متتالية على ملعب فريقه.

كان مايكل أوين، مهاجم ليفربول السابق، صاحب الرقم القياسي في «الهاتريك»، احتاج إلى 48 مباراة من أجل تسجيل «هاتريك» 3 مرات، ويليه رود فان نيستلروي في 59 مباراة، ثم فرناندو توريس 64 مباراة، وآندي كول 65 مباراة.

وأصبح هالاند ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له بقميص «السماوي» بعمر 22 عاماً و72 يوماً خلف ماريو بالوتيلي بعمر 21 عاماً و72 يوماً في أكتوبر 2011، وبات النجم النرويجي أول لاعب يساهم في تسجيل 16 هدفاً في أول 10 مباريات بالدوري الإنجليزي بتسجيل 14 هدفاً وصناعة هدفين في 8 مباريات، وأول لاعب يسجل 14 هدفاً في أول 10 مباريات يخوضها في «البريميرليج».

ويطارد هالاند الرقم القياسي للفرعون المصري محمد صلاح، صاحب أعلى معدل تهديفي خلال موسم واحد بشكل المسابقة الحالي بوجود 20 فريقاً، مسجلاً 32 هدفاً في موسم 2017-2018، ويحل البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني برصيد 31 هدفاً موسم 2007-2008.