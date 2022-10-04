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الرياضي

شرط وحيد لرحيل رونالدو عن «الشياطين»

شرط وحيد لرحيل رونالدو عن «الشياطين»
4 أكتوبر 2022 10:30

أنور إبراهيم (القاهرة)

تراجع الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، عن رغبته في الاحتفاظ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تمسك بوجوده عندما تولى مهمة القيادة الفنية للفريق قبل بداية الموسم، لكنه أصبح أكثر انفتاحاً على رحيله بعد أن أبلغه اللاعب بأنه يريد تغيير وجهته. 

وكشفت صحيفة " ذا تلجراف" الإنجليزية النقاب عن أن رونالدو يفكر بجدية فعلاً في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم، وقالت إن تين هاج لم يعد يتمسك ببقاء "الدون" وإنه لن يعارض رحيله، إذا تلقى النادي عرضاً مناسباً للاستغناء عن خدماته.
وعقد تين هاج "اجتماع أزمة" مع جهازه الفني في كارلينجتون مركز تدريب اليونايتد، لبحث ومناقشة أسباب الهزيمة الثقيلة من مانشستر سيتي غريمه التقليدي في "ديربي" المدينة "6/3"، وآثارها على مسيرة الفريق في قادم المباريات، وأيضاً مناقشة موضوع رحيل رونالدو في نفس الاجتماع.
وأشارت الصحيفة إلى إن تين هاج ألمح إلى مسؤولي النادي إنه يوافق على رحيل رونالدو، إذا ما تلقى عرضاً يتناسب مع ما يطلبه النادي، ما يعني إن العرض لابد أن يكون لائقاً أيضاً بقيمة وتاريخ "الدون" الحائز على 5 كرات ذهبية. 

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والمعروف إن رونالدو يأمل في اللعب لنادٍ يشارك في دوري الأبطال "الشامبيونزليج" هذا الموسم، غير أن العرض الوحيد الذي وصله حتى الآن هو عرض الهلال السعودي.
وفي سياق متصل، ذكر موقع جول العالمي إن روي كين النجم الأيرلندي المخضرم أسطورة مانشستر يونايتد وقائد الشياطين الحمر في فترة المرور الأول لرونالدو على "أولد ترافورد"، سخر كثيراً من الكلمات التي قالها تين هاج لتبرير عدم إشراك رونالدو في مباراة السيتي، بأنه فعل ذلك احتراماً لتاريخ رونالدو الكبير . 

وقال روي كين: رونالدو كان محبطاً لرؤية فريقه يتعرض للإهانة والانهيار أمام السيتي ، وبات يأمل أكثر من أي وقت مضى، في الرحيل في يناير القادم ، بعد أن فشلت محاولاته للرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير.

رونالدو
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
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