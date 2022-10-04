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ليستر يغادر «عتبة العشرين» بـ «سيناريو الجريح»

ليستر يغادر «عتبة العشرين» بـ «سيناريو الجريح»
4 أكتوبر 2022 11:00

لندن (أ ف ب) 

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وضع ليستر سيتي حداً لأسوأ بداية موسم له منذ 1983، وذلك بتحقيقه فوزه الأول بعد تغلبه على ضيفه الجريح الآخر نوتنجهام فورست 4-صفر في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز اللقاء وهو في ذيل الترتيب لأول مرة منذ 2001 بعد اكتفائه بنقطة وفشله في تحقيق أي فوز في سبع مباريات، وذلك في سيناريو لم يحصل معه في دوري الأضواء منذ بداية موسم 1983-1984 حين انتظر حتى المرحلة الحادية عشرة لتحقيق فوزه الأول (تعادلان و8 هزائم قبل الفوز الأول).
لكنه استفاد على أكمل وجه من سوء وضع ضيفه نوتنجهام فورست ليخرج فائزاً من أول مواجهة بينهما على صعيد دوري الكبار منذ مايو 1999 (فاز نوتنجهام حينها 1-صفر في ملعبه)، وذلك بفضل ثنائية لجيمس ماديسون، الأول بتسديدة من خارج المنطقة (25) والثاني من ركلة حرة (35)، وهدفين لهارفي بارنز من خارج المنطقة أيضاً (27) والبديل الزامبي باتسون داكا (73).
ورفع ليستر الذي يملك مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا، رصيده إلى أربع نقاط وترك المركز العشرين الأخير لصالح ضيفه بفارق الأهداف بينهما. 

 

الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
البريميرليج
نوتنجهام
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