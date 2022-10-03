شاكيل أونيل وجهاً جديداً لحملة أجندة فعاليات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن اعتمادها لاعب كرة السلة العالمي والمحلل الرياضي شاكيل أونيل وجهاً رسمياً عالمياً لحملتها الرقمية الترويجية لأجندة فعاليات أبوظبي، على طريقة «الأخبار العاجلة». وقد ظهر «شاك» على الشاشة أمام الجمهور بشكل مفاجئ، خلال الإعلان عن إطلاق موسم الشتاء من أجندة فعاليات أبوظبي، قبيل زيارته المرتقبة في أكتوبر إلى الإمارة لحضور مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، المباريات الأولى من نوعها في العاصمة الإماراتية.

ويتألق الوجه الجديد لأجندة فعاليات أبوظبي في إبراز موهبته الكوميدية للمرة الأولى عبر سلسلة من مشاهد الاستوديو القصيرة المقرر بثها خلال الأشهر الخمسة المقبلة. تشمل أبرز فعاليات أبوظبي أحداثاً رياضية حماسية، ومهرجانات ثقافية استثنائية، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات موسيقية ممتعة للجمهور، ستقام جميعها على مدار 180 يوماً القادمة.