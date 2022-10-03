«أبيض الناشئين» يهزم فلسطين برباعية

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للناشئين فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت أمس على استاد باكانساري في مدينة بوجور الإندونيسية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

سجل أهداف المنتخب، سعيد عامر 22 «من ضربة جزاء»، ومحمد جمعة 26، وغيث عبدالله 70، ووليد مال الله 86، أهداف الإمارات، في حين أحرز حسام الشاعر 3، ومحمود راضي 18، وطارق عواودة 45 أهداف فلسطين.

وحافظ منتخبنا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لماليزيا، في حين لا زال رصيد فلسطين وجوام خالياً من النقاط، وبانتظار خوض منتخب إندونيسيا لمباراته الأولى.

وتقام الجولة الثالثة يوم غدٍ «الأربعاء»، حيث تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وماليزيا مع جوام.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم السبت فوز الإمارات على جوام (9 – 0)، وماليزيا على فلسطين (4– 0).

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.