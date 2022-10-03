الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك» تتألق بشعار «رُباعية صاروخية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

ارتفع عدد الأهداف المُسجلة عبر تسديدات بعيدة المدى إلى 10 أهداف، بفضل «الرُباعية» الرائعة التي خطفت الأنظار هذا الأسبوع، وهو العدد الأكبر من الأهداف التي أتت خارج منطقة الجزاء مقارنة بأية جولة سابقة، حيث سبق للاعبين إحراز 3 أهداف مشابهة في الجولة الأولى مقابل 2 في الثانية وهدف وحيد في الأسبوع الثالث، وتبادل 10 لاعبين تسجيل تلك الأهداف بواقع «بصمة واحدة» لكل لاعب حتى الآن.



أصحاب الأقدام اليُمنى كان لهم «نصيب الأسد» في هذا الحصاد، بالتوقيع على 8 أهداف منها بنسبة 80%، مقابل هدفين فقط بالقدم اليُسرى لكل من علي مدن لمصلحة «البركان» في الأسبوع الأول وعبد الله رمضان لمصلحة «فخر أبوظبي» في الجولة الماضية، والطريف أن الهدفين «الوحيدين» سكنا شباك «الزعيم» في كل مرة، ليتسببا في فقده 5 نقاط بالتعادل أولاً ثم الهزيمة في المواجهتين.



تم تسجيل هدفين فقط عبر الركلات الحرة المُباشرة خارج المنطقة منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث أحرز سالم علي إبراهيم لـ«النسور» في مرمى «فخر أبوظبي»، وكذلك فعل توزي لـ«العميد» في شباك «الإمبراطور»، وهما الهدفان الوحيدان اللذان تم تسجيلهما بمهارات فردية من دون الاستعادة بتمريرة حاسمة، إذ إن الـ8 أهداف الأخرى شهدت صناعة حاسمة من 8 زملاء، ويُعد «كعب» علي مبخوت الأبرز في هذا الأمر بلمسة سحرية أهدت عبد الله رمضان هدفه الجميل في مواجهة العين.



4 فرق برزت في هذا الصدد، إيجاباً أو سلباً، إذ يتصدّر «البرتقالي» و«الفارس» قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بعيدة المدى، بواقع هدفين لكل فريق، والطريف أنهما أحرزا تلك الأهداف بإيقاع واحد، حيث سجلا معاً في الجولة الأولى ثم عادا ليكررا الأمر معاً في الجولة الرابعة، أما على الجانب الآخر، فقد استقبل «الزعيم» و«النواخذة» الكم الأكبر من تلك الأهداف، بعدما اهتزت شباك كلٍ منهما مرتين.



تقدّم كايو لوكاس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2016-2017، حيث فض الشراكة مع المجري جوجاك صاحب الـ9 أهداف، بعدما أحرز كايو هدفه العاشر مُفتتحاً سلسلة أهدافه في الموسم الجاري، وبات في المركز الخامس بفارق هدف وحيد يُبعده عن «الثلاثي»، إيجور كورنادو ورونالدو مينديز وأحمد خليل، ولكل 11 هدفاً، بينما لا يزال فابيو ليما مُتصدراً للقائمة بـ12 هدفاً خلال تلك الفترة.



منذ ظهوره على المستوى الاحترافي في موسم 2018-2019، تمكن عبد الله رمضان من تسجيل 10 أهداف مع «فخر أبوظبي» حتى الآن، ولتأكيد موهبته الخاصة في التسديد البعيد، تشير الإحصاءات إلى أنه أحرز 50% من تلك الأهداف خارج منطقة الجزاء، كان آخرها هدفه في مرمى «الزعيم»، وهو الوحيد له في الموسم الجديد، ورغم أن 90% من أهدافه جاءت بوساطة قدمه اليسرى، إلا أنه يملك هدفاً بعيد المدى سجله بوساطة قدمه اليُمنى في مرمى «الذئاب» خلال موسم 2018-2019.