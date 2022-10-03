«الفرسان» يدفع ثمن غياب «الشباك النظيفة»

مراد المصري (دبي)

ظاهرة غير معتادة يمر بها شباب الأهلي هذا الموسم، بعدما استقبل الأهداف في جميع مبارياته الأربع الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، حيث جاءت الأهداف الثلاثة التي خسر بها أمام الظفرة 2-3، لترفع غلة الأهداف التي سكنت شباكه إلى 7 بمعدل يصل إلى نحو هدفين للمباراة الواحدة. ورغم تحقيق «الفرسان» الفوز على دبا والوحدة، لكنه استقبل الأهداف في تلك المباراتين، وهو الذي تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد بإصابة لاعبه الجديد بوجدان دون الكشف عن ماهية إصابته ومدة غيابه، ليتوجه الفريق للتعاقد مع الدولي البلجيكي جايسون ديناير، الذي لم يتمكن من المشاركة مباشرة أمام الظفرة، ليبدو تأثير غيابه واضحاً مع عدم وجود قلب دفاع يقود العمليات الخلفية للفريق. وسيكون المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مطالباً بإيجاد حلول لهذه المعضلة في حال أراد البقاء في دائرة المنافسة وعدم الخروج مبكراً، وهو الذي يعلم جيداً أن تسجيل الأهداف غير كافٍ من أجل تحقيق الفوز في حال استمرار استقبالها.