«الزعيم».. لفتة إنسانية تخطف الأنظار

دبي (الاتحاد)

خطف نادي العين الأنظار في الجولة الرابعة، وذلك على خلفية دعوته لاثنين من الأطفال لتلبية طلبهم بالحضور للملعب ودعم الفريق، حيث تجاوب لابا كودجو مع رسالة الطفل خالد الكتبي من مستشفى توام، ودعاه للتواجد معه وزملائه اللاعبين في مباراة اتحاد كلباء التي فاز فيها «الزعيم» بثلاثية نظيفة على استاد هزاع بن زايد.

كما استجاب خالد عيسى حارس مرمى العين لتحقيق أمنية الطفل يوسف البلوشي صاحب الخمس سنوات، الذي يخضع للعلاج هو الآخر، ودعاه لحضور الملعب وتشجيع العين، وقد دخل فريق العين لأرض الملعب بصحبة كلا الطفلين اللذين يخضعان للعلاج من مرض بالقلب في مستشفى توام. واستعاد العين عافيته بالفوز العريض على اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت بينهما أول من أمس ليفرع رصيده إلى 7 نقاط في الترتيب الرابع للدوري.