الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك» تحتفل بـ«الأوائل»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفلت الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالأوائل على صعيد انتصارات الفرق واللاعبين، بعدما شهدت الفوز «الأول» في الدوري خلال الموسم الحالي لأندية الوحدة، الظفرة، عجمان، في الوقت الذي تكبد فيه النصر الخسارة «الأولى» أمام جاره الوصل في «الديربي»، وحسم «التعادل الأول» في مشوار فريقي بني ياس والجزيرة مواجهة الفريقين على ملعب «السماوي».

وبدت فرق الوحدة، والظفرة، وعجمان «أكبر الرابحين»، بعدما احتفل «العنابي» بفوزه «الأول» بتفوقه على مضيفه البطائح برباعية نظيفة، وشهدت المباراة تسجيل تيجالي «الهداف التاريخي» للوحدة الهدف الرابع لفريقه، و«الأول» بعد العودة على صفوف ناديه الحالي قادماً من النصر، وكان تيجالي سجل آخر أهدافه بقميص الوحدة أمام الظفرة في 2020. ونجح «فارس الظفرة» بدوره في تحقيق فوزه «الأول» في الدوري، و«الأول» أيضاً أمام شباب الأهلي بعد غياب امتد لأكثر من 8 أعوام، بنتيجة 3-2 على ستاد حمدان بن زايد، وكان «فارس الظفرة» حقق فوزه الأخير في الدوري أمام «الفرسان» في الجولة الـ 13 لموسم 2013 - 2014 بقرار من الانضباط بنتيجة 3-0.

وانتظر عصام فائز لاعب الوسط المغربي المقيم لنادي عجمان، مباراته الـ 65 في موسمه «الخامس» على التوالي، للاحتفال بهدفه «الأول» بقميص «البرتقالي»، حينما أدرك التعادل لفريقه أمام مضيفه دبا في الدقيقة 23، قبل أن يسجل مواطنه وليد أزارو هدفين منحا عجمان الفوز «الأول» في الدوري بنتيجة 3-1.

وقادت الثنائية «الأولى» للبرازيلي جابريل دي سوزا الوصل لإلحاق الخسارة «الأولى» أيضاً بمضيفه النصر 2-1 في «ديربي بر دبي»، ليصعد «الفوز الثمين» بالإمبراطور إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 8 نقاط، مقابل 5 لـ«العميد» المتراجع إلى المركز الثامن.

وحسم التعادل «الأول» لفريقي بني ياس والجزيرة مواجهة الفريقين على ملعب «السماوي» بنتيجة 1-1، وسجل ساشا إيفكوفيتش هدف التعادل «الثمين» لأصحاب الأرض في الدقيقة 94، وهو الهدف «الأول» في مشوار المدافع الصربي «بالقدم» بعدما سجل 7 أهداف في مواسمه الأربعة مع بني ياس من «كرات رأسية»، وحرمت نتيجة التعادل في المقابل «فخر أبوظبي» من رقم قياسي بتحقيق الفوز في أول أربع جولات للمرة «الأولى» في المحترفين.

وصام هجوم البطائح الوافد الجديد لدوري المحترفين، عن التسجيل للمرة «الأولى» في الموسم بخسارته أمام ضيفه الوحدة 0-4، وكان «الراقي» سجل 4 أهداف في الجولات الثلاث الماضية، بالفوز على اتحاد كلباء 2-0، والخسارة أمام الوصل 1-2، والتغلب على بني ياس 1-0.