«دوري أدنوك».. «الملك» بـ«العلامة الكاملة» للمرة الرابعة

علي معالي (دبي)

للموسم الرابع، يحصد الشارقة العلامة الكاملة في أول 4 جولات، حيث نجح «الملك» في موسمه الذهبي (2018 - 2019) أن ينتصر في مبارياته الـ 4 الأولى، وكانت هذه الانتصارات الـ 3 الأولى مع عبدالعزيز العنبري مدرب فريق خورفكان الحالي. في موسم 2018 - 2019 تفوق على الظفرة 4-0، وعلى النصر 6-3، وعلى شباب الأهلي 2-1، وعلى الفجيرة 3- 0، وفي الموسم التالي على تفوق على خورفكان 2-0 وعلى اتحاد كلباء 3- 1، وعلى العين 3- 2، ثم الوصل 5-1.

وفي موسم 2020-2021 انتصر الملك على الفجيرة 4- 2، والوحدة 2- 1، والعين 2- 1، والظفرة 5- 0، وكانت كل هذه الانتصارات مع العنبري.

وفي موسم 2021-2022 كانت أول كبوة للملك في الجولة الرابعة أمام شباب الأهلي وكل هذه المواجهات خلال المواسم السابقة تحت قيادة العنبري. وفي الموسم الحالي، تسلم الروماني كوزمين أولاريو راية الملك المنتصرة محققاً الفوز في أول 4 جولات على شباب الأهلي، وبني ياس 3- 0، وعجمان 3- 2، وخورفكان 3- 2.

والطريف أن استمرار انتصار الملك في الجولة الرابعة جاء على حساب مدرب الفريق السابق، وهي الجولة التي انفرد فيها الفريق بالصدارة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).